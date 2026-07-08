Mundial 2026: el récord al que llegó Argentina con ocho penales a favor y los criterios que amparan a los árbitros en el actual torneo, a diferencia de lo ocurrido en 2022

La selección argentina está en cuartos de final del Mundial 2026 luego de protagonizar una épica remontada contra Egipto, en un triunfo que lo dejó en carrera para defender la corona ganada hace cuatro años en Catar.

El equipo liderado por Lionel Messi perdía 2-0 a falta de 12 minutos cuando reaccionó tirándole la camiseta encima y sacando su chapa de cuadro grande a los faraones para dar vuelta el marcador con goles de Cristian Romero, Messi y Enzo Fernández.

Sin embargo, la victoria no estuvo exenta de polémica ya que el juez del partido le anuló a Egipto, consulta al VAR mediante, un gol cuando el partido estaba 1-0 y antes cobró una falta inexistente que cortó un peligroso contragolpe comandado por Mohamed Salah.

Además, el Cuti Romero debió haber sido amonestado por una entrada temeraria pero, como ante Cabo Verde, volvió a zafar de la tarjeta amarilla.

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En las redes sociales, esta situación se multiplicó, se exageró y hasta se manipuló con el uso de la inteligencia artificial.

También se metieron en el análisis otras jugadas que ni siquiera fueron polémicas como los dos penales que reclamó Egipto sobre el final por situaciones de contactos mínimos donde claramente no existieron infracciones.

Además, a Argentina se le cobró un penal por falta sobre Nicolás Tagliafico en el primer tiempo, correctamente sancionado, y Messi falló porque su ejecución fue atajada por Mostafa Shoubir.

La jugada, sin dudas, más cuestionable fue la del gol anulado porque cuando se inició la fase de ataque (attacking possession phase, APP, como está descrito en el protocolo del VAR), la pelota estaba a 70 metros de la zona donde concluyó la jugada y a mayor distancia, el VAR reclama menor intervención y mayor claridad de la infracción (fue un pisotón que no fue pleno y, por ejemplo, ese contacto jamás pudo generar la caída de Lisandro Martínez). Además, Egipto sorteó la marca de siete jugadores por lo que no tomó ventaja de la infracción, lo que también debió ser contemplado en el uso del VAR y no lo fue.

Contra Austria, Argentina marcó un gol a partir de una recuperación de Alexis MacAllister en la que bien pudo cobrarse falta porque con la pierna derecha punteó la pelota pero con la izquierda impactó por detrás al europeo. En este caso el VAR no intervino.

Con el penal ante Egipto, el experto en estadísticas español Mr. Chip reveló un dato histórico: Argentina se convirtió en la primera selección en la historia de los mundiales a la que le cobran ocho penales en 12 partidos consecutivos.

Esa marca supera los siete penales que le cobraron a España entre Francia 1998 y Sudáfrica 2010, los siete a Holanda entre Francia 1938 y Argentina 1978, y los seis a Inglaterra entre Rusia 2018 y este Mundial 2026, y a Portugal entre Inglaterra 1966 y Alemania 2006.

¿Cómo fueron cada uno de los penales que le cobraron a Argentina?

1- Sujeción de Saud Abdulhamid a Leandro Paredes

El juez fue el esloveno Slavko Vincic quien no vio la infracción y desde el VAR el neerlandés Pol Van Boekel lo llamó a revisión.

Fue un penal cobrable con un nivel de intensidad medio dentro del margen de interpretación arbitral, porque si bien Paredes exageró claramente la caída (no fue empujado por la espalda) ese brazo que lo sujetó por delante le impidió ir a buscar la pelota, por lo que se tiró para llamar la atención del árbitro ante una retención ilegítima.

2- Leve toque de Wojciech Szczesny a Lionel Messi

La mano de Szczesny en la cara de Messi AFP

Uno de los penales más polémicos que le cobraron a Argentina.

Lo sancionó Danny Makkelie, nacido en Curazao, tras llamado del VAR donde volvió a actuar Pol Van Boekel.

En esta incidencia había un margen interpretativo muy bajo para cobrar el penal. En primer lugar porque se trata de un contacto residual, ese que se da por el carácter que tiene el fútbol de ser un deporte de contacto y donde hay contactos que deben ser tolerados. En este caso, Messi saltó a cabecear un centro y sin que ningún jugador perturbara su accionar, saltó y cabeceó afuera. Una vez que su cabezazo estaba saliendo claramente afuera, el golero Szczesny lo tocó después con su guante izquierdo en la cara, girando la cabeza para seguir la trayectoria de la pelota. Fue un toque de una intensidad muy baja, pero el juez se agarró del mero contacto para dar un penal que después el golero atajó.

3- Denzel Dumfries no jugó la pelota contra Marcos Acuña

El español Antonio Mateu Lahoz tuvo una muy difícil tarea para controlar los ánimos del partido más caliente del Mundial 2022, el que protagonizaron Argentina y Países Bajos por cuartos de final.

El juez no sancionó con amarilla a Lionel Messi por jugar la pelota deliberadamente con la mano y la cara de Virgil Van Dijk cuando el español le dio las explicaciones del caso se hizo viral. Además no expulsó a Paredes luego de cometer una entrada temeraria y agredir alevosamente al banco rival con un pelotazo.

El penal de Denzel Dumfires sobre Marcos Acuña tuvo un margen de interpretación bajo como para ser cobrado. El toque fue muy leve, a nivel de tierra y cuesta creer que un futbolista que levante entre 130 y 150 kilos de peso en sentadilla, pueda ser derribado por semejante toque tan leve. Los árbitros deben medir si un contacto es suficiente para derribar a un jugador y este no lo fue. Sin embargo, en tiempo real fue cobrado y Alejandro Hernández, español en el VAR, lo validó. ¿El criterio para cobrarlo? El jugador neerlandés quiso jugar la pelota, no llegó y tocó al rival. Lahoz no volvió a actuar en ese Mundial.

4- Contacto residual de Dominik Livakovic con Julián Álvarez

Incidencia de margen interpretativo medio para cobrar penal. El golero salió a jugar la pelota y Álvarez llegó primero definiendo y completando la jugada, igual que Messi contra Polonia. La defensa restó sobre la línea.

Es imposible que una vez que el golero decide ir velozmente sobre la pelota logre frenar a tiempo para evitar el contacto. Pero este se genera una vez que el delantero ya concluyó la jugada, por eso este tipo de incidencias son de contacto residual y por lo general son sancionadas en situaciones muy excepcionales, como el caso de choques muy violentos.

Sin embargo, el mismo existió después de la definición y con ese argumento el juez italiano Daniele Orsato sancionó la pena máxima. En el VAR, su compatriota Massimiliano Irrati lo validó.

5- Empujón de Dembélé sobre Di María

Di María en el suelo y Dembelé queriendo que no fuera penal AFP

La final del 2022 se abrió con un leve empujón de atrás de Ousmane Dembélé sobre Ángel Di María. El grado de interpretación para cobrarlo era medio-bajo porque la caída fue exagerada en función de la intensidad del empujón.

6- Derribo a Lautaro Martínez contra Austria, penal inobjetable

Más que nivel de interpretación alto para cobrar penal, penal inobjetable. Martínez entró a definir entre Stefan Posch y Xaver Schlager y fue claramente derribado por ambos.

Curiosamente, Amin Mohamed Omar, de Egipto, dejó seguir y no cobró nada. Sin embargo, desde el VAR el catarí Khamis Al Marri lo llamó a revisión y pudo enmendar su error original.

7- Patada a la cara a Marcos Senesi

Otro penal por contacto residual, luego de que Marcos Senesi cabeceara contra el arco.

Sin impedir el remate, el defensor Nizar Alrashdan golpeó con el botín en la cara a Senesi, dado un margen interpretativo medio-alto al juez rumano Istvan Kovacs para cobrar penal, luego de ser llamado por el VAR por parte del belga Bram Van Driessche.

En ese mismo partido Giovani Lo Celso cometió un penal por mano que no fue cobrado ni revisado por el VAR.

8- Derribo a Nicolás Tagliafico

El penal del martes de Haissem Hassan sobre Nicolás Tagliafico fue bien cobrado en tiempo real por el francés François Letexier porque el lateral argentino jugó primero la pelota y el egipcio lo golpeó con la rodilla generando una caída en términos deportivos creíble por el modo en que ambos jugadores llegaron a disputar la pelota.