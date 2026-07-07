Nuevas polémicas en el Mundial 2026: gol anulado a Egipto por un leve pisotón y una falta inexistente que favoreció a Argentina

El Mundial 2026 sumó una nueva polémica este martes en el partido que la selección argentina enfrenta a Egipto por los octavos de final del certamen.

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Tras un inicio en el que Argentina empujó a los faraones contra su campo, Egipto logró sacar su primer contragolpe claro a los 59'.

Sin embargo, mientras los egipcios festejaban, el VAR llamó al juez francés François Letexier para revisar la jugada.

En la misma, el árbitro advirtió un leve pisotón en la recuperación de Egipto, sobre Lisandro Martínez , y por eso decidió anular el gol.

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Fue una acción muy leve como para anular un gol, una hormiga más que un elefante, y un pisotón jamás puede determinar una caída como la que simuló Martínez.

Sin embargo, el juez encontró en ese pisotón (que no fue pleno sino del costado del pie) el margen legal para poder anular el gol.

En el VAR estuvieron Guillermo Pacheco de México, Armando Villarreal de Estados Unidos e Ivan Bebek de Croacia.

¡NO VALE EL GOL DE EGIPTO!



Por infracción sobre Lisandro Martínez, el francés Letexier anuló el tanto por medio del VAR. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/TSXytvyiQl — DSPORTS (@DSports) July 7, 2026

La falta inexistente que le cobraron a Mohamed Salah

Antes de esa falta que determinó la anulación de un gol egipcio, los africanos fueron claramente perjudicados, a los 51', por una falta inexistente que se cobró contra Mo Salah.

El extremo de Liverpool recuperó ante Leandro Paredes y se iba expreso al arco rival en contragolpe, aunque con mucho campo por recorrer.

Sin embargo, Lexetier cobró una falta claramente inexistente y favoreció a Argentina con ese fallo.

Los dos penales que reclamó Egipto: no fueron

Sobre el final del partido, con la notable reacción de Argentina, los ánimos del equipo de Hossam Hassan se exaltaron.

Egipto reclamó dos penales pero en ninguna de las acciones existieron faltas.

Primero se reclamó un agarrón de Alexis Mac Allister en el área, en un contacto leve que hizo solo para tomar la referencia de la marca. Cuando vio que el centro no venía para su referencia lo soltó y el egipcio simuló la caída.

Cuando el partido estaba 2-2, Mo Salah encaró en el área a un defensor rival y cayó exagerando un leve toque, un contacto totalmente insuficiente como para cobrar penal.

En la recarga, Lautaro Martínez asistió a Enzo Fernández y este decretó el triunfo de argentina con notable golpe de cabeza.