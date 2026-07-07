El récord positivo y el insólito récord negativo que estableció Lionel Messi con Argentina en la victoria contra Egipto por el Mundial 2026

El fútbol suele regalar historias de perfección y redención, pero también expone las vulnerabilidades de sus más grandes mitos. En el marco del Mundial 2026, Lionel Messi volvió a inscribir su nombre en las páginas de oro de la competencia con dos marcas, aunque esta vez con una estadística que nadie desearía ostentar.

Tras errar un penal en el tenso cruce ante Egipto de este martes, el astro argentino se consolidó como el futbolista con más penales fallados en toda la historia de las Copas del Mundo (excluyendo, desde luego, las definiciones por tandas).

Con este último remate contenido por el guardameta africano, el "10" de Argentina llegó a la llamativa cifra de cuatro penales malogrados a lo largo de sus participaciones mundialistas.

De esta manera, estira la ventaja en un listado histórico donde supera por el doble (cuatro penales errados contra dos) al ghanés Asamoah Gyan, quien ocupa el segundo lugar con dos fallos desde los once metros, uno de ellos, el recordado ante Uruguay en el Mundial Sudáfrica 2010.

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Entre tantos récords positivos, uno negativo para Lionel Messi

El dato cobra un peso impresionante al considerar que ningún otro jugador en la historia del torneo desperdició más de un tiro penal en tiempo regular, salvando como se escribió, a Lionel Messi y a Asamoah Gyan.

Sin embargo, el impacto del partido contra Egipto no se limita a la sumatoria histórica. El fallo en esta fase de eliminación directa convirtió a Messi en el primer jugador en toda la existencia de los Mundiales que desperdicia dos tiros desde el punto penal en una misma edición del torneo.

El primer aviso de esta racha negativa ocurrió durante la fase de grupos en el enfrentamiento contra Austria, cuando la tiró afuera, un antecedente que ahora se complementa con la frustración vivida ante el conjunto egipcio.

A pesar de que su jerarquía e impacto global permanecen incuestionables, el punto penal continúa presentándose como el talón de Aquiles de la carrera mundialista del capitán argentino. Una extraña paradoja para un futbolista acostumbrado a romper únicamente récords de genialidad y efectividad.

El récord positivo que obtuvo Messi con su gol ante Egipto

El fútbol le dio revancha a Messi en el mismo partido. Con el marcador 2-0 a favor de Egipto, el ídolo de la Argentina le dio una asistencia a Christian "Cuti" Romero para el descuento, y minutos después anotó el 2-2 tras recoger un rebote en el área.

Con este gol Messi no solo estiró su ventaja como máximo goleador en la historia de los Mundiales, alcanzando los 21 goles y sacándole diferencia de dos tantos a Kyllian Mbappé, sino que también alcanzó una nueva marca histórica en el torneo.

El astro de 39 años se convirtió en el primer jugador en convertir al menos un tanto en seis partidos consecutivos de fase eliminatoria de los Mundiales.

Su racha comenzó en los octavos de final de Qatar 2022 ante Australia (partido en el que anotó su primer gol en las fases finales mundialistas), y continuó en los tres partidos restantes de ese torneo con goles ante Holanda en cuartos, Croacia en semis y un doblete en la final ante Francia.

Con su tanto ante Cabo Verde en los dieciseisavos de final del torneo Messi igualó el récord de cinco partidos consecutivos de fases eliminatorias anotando, marca que compartían el brasileño Leónidas (un partido en Italia 1934 y cuatro en Francia 1938), su compatriota Vavá (dos en Suecia 1958 y tres en Chile 1962) y el húngaro György Sárosi (uno en Italia 1934 y cuatro en Francia 1938).

Vale aclarar que los Mundiales de Italia 1934 y Francia 1938 fueron disputados por 16 equipos en un formato de partidos mata-mata, comenzando en octavos de final, por lo que todos los partidos de ese torneo se consideran de fase eliminatoria.

Messi superó el récord de los tres futbolistas antes mencionados con un aditivo: entre las fases finales de Qatar y Norteamérica también anotó en los tres partidos de la fase de grupos del actual Mundial, por lo que lleva nueve partidos mundialistas seguidos con goles, otro récord que hasta este Mundial ostentaban Jairzinho y Just Fontaine, con seis (el primero con Brasil en México 1970 y el segundo con Francia en Suecia 1958).

Vavá, por ejemplo, anotó en cinco partidos de fases finales consecutivos, pero en Chile 1962 no anotó en ninguno de los tres partidos de Brasil por la fase de grupos.