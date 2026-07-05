Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Mundial 2026 / MUNDIAL 2026

El multitudinario recibimiento que tuvo la selección de Cabo Verde tras la histórica participación en el Mundial 2026; mirá el video

El conjunto africano perdió apenas y en el alargue contra el vigente campeón del mundo, Argentina, y se despidió tras una gran Copa del Mundo

5 de julio de 2026 13:27 hs

Para una nación de poco más de medio millón de habitantes, lo acontecido en el Mundial 2026 dejó de ser un mero evento deportivo para transformarse en el hito social más importante de su historia reciente.

Tras la dignísima y heroica eliminación en los dieciseisavos de final, donde cayó por 3-2 en el tiempo suplementario frente a la Argentina de Lionel Messi, Cabo Verde aterrizó en suelo patrio. El recibimiento que les esperaba no tuvo precedentes: el país entero se paralizó para darles una bienvenida de campeones.

Desde las primeras horas de la madrugada, las principales arterias de Praia, la capital del archipiélago africano, comenzaron a teñirse por completo de azul, rojo y blanco.

Una fiesta sin parangón en Cabo Verde

Miles de fanáticos de todas las edades se agolparon en las inmediaciones y accesos del Aeropuerto Internacional Nelson Mandela. Cuando el avión que trasladaba al plantel de la selección de Cabo Verfe tocó pista, la terminal aérea estalló en un estruendo de aplausos, cánticos tradicionales y tambores que recrearon una atmósfera festiva y sumamente emotiva.

¿Qué le pasó a Didier Deschamps?: tras la victoria de Francia a Paraguay en el Mundial 2026, le pegó duro a Uruguay de Tabárez

La decisión que tomó José Mourinho, flamante técnico de Real Madrid, con Federico Valverde tras su participación en el Mundial 2026

A su salida, los futbolistas y el cuerpo técnico fueron sorprendidos por un pasillo humano que los escoltó hasta un ómnibus descapotable acondicionado para los festejos.

El trayecto hacia el centro de la ciudad, que habitualmente se realiza en pocos minutos, se extendió durante horas debido a la multitud que rodeaba el vehículo para intentar conseguir un saludo o una firma de sus ídolos.

Figuras como el arquero Vozinha, convertido en una de las grandes personalidades del certamen tras sus milagrosas atajadas ante Argentina y con el que tuvo palabras muy halagadoras Lionel Messi, se mostraron visiblemente conmovidos y al borde de las lágrimas ante semejante demostración de amor del pueblo.

El punto álgido de la jornada tuvo lugar en una colmada plaza central, donde las máximas autoridades gubernamentales del país recibieron oficialmente a los fubolistas.

En un clima de profunda emoción, se ensalzó el coraje y la disciplina con la que el plantel plantó bandera ante las principales potencias del planeta fútbol.

Cabo Verde se despidió del Mundial 2026 en la cancha, pero su regreso a casa ratificó que estos jugadores ya se ganaron un lugar eterno en el corazón de su gente.

Las más leídas

Anunciaron que murió su padre en plena conferencia de prensa: mirá el difícil momento que vivió el entrenador de Congo Sebastien Desabre tras la derrota ante Inglaterra

El video de Maxi Araújo subiendo a la caja de un camión que se hizo viral tras su participación en el Mundial 2026

Jürgen Klopp, extécnico de Darwin Núñez en Liverpool, considera interrumpir su descanso si lo llama la selección de Alemania tras la eliminación del Mundial 2026

Leonel Jaime llegó este miércoles para sumarse a Peñarol y Franco Romero puso la firma tras una reñida votación

Temas

Cabo Verde Mundial 2026 Argentina Vozinha Lionel Messi

Seguí leyendo

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos