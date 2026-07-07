La selección Argentina clasificó a los cuartos de final del Mundial 2026, luego de remontar de manera agónica el encuentro ante Egipto e imponerse 3-2, que produjo una enorme emoción y llanto en Lionel Messi que no pudo aguantar ni bien finalizó el cotejo.
La emoción y el llanto de Lionel Messi, luego de la enorme remontada de Argentina ante Egipto: mirá el video
Lionel Messi rompió en llanto ni ben finalizó el partido entre Argentina y Egipto que significó la clasificación de la albiceleste a cuartos de final