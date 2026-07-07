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La emoción y el llanto de Lionel Messi, luego de la enorme remontada de Argentina ante Egipto: mirá el video

Lionel Messi rompió en llanto ni ben finalizó el partido entre Argentina y Egipto que significó la clasificación de la albiceleste a cuartos de final

7 de julio de 2026 16:02 hs
Messi
@Argentina
Tyc Sports

La selección Argentina clasificó a los cuartos de final del Mundial 2026, luego de remontar de manera agónica el encuentro ante Egipto e imponerse 3-2, que produjo una enorme emoción y llanto en Lionel Messi que no pudo aguantar ni bien finalizó el cotejo.

Una vez que el árbitro marcó el final, Messi se tapó el rostro con sus dos manos y se agachó, visiblemente emocionado por lo vivido y sostuvo el llanto a medida que se saludaba con sus compañeros, eufóricos por el triunfo.

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