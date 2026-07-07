La emoción y el llanto de Lionel Messi, luego de la enorme remontada de Argentina ante Egipto: mirá el video

La selección Argentina clasificó a los cuartos de final del Mundial 2026, luego de remontar de manera agónica el encuentro ante Egipto e imponerse 3-2, que produjo una enorme emoción y llanto en Lionel Messi que no pudo aguantar ni bien finalizó el cotejo.

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Lionel Messi, autor del gol de la igualdad a los 83 minutos, se emocionó hasta las lágrimas luego de conseguir un muy trabajado triunfo ante Egipto, superando la adversidad de estar 0-2 abajo en el marcador e incluso habiendo errando un penal cuando estaba por debajo por la mínima.