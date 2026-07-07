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El durísimo posteo de Mario Saralegui, elogiando a Argentina y hundiendo a Marcelo Bielsa

El exfutbolista campeón con la selección uruguaya, tras la crítica, luego borró su tuit

7 de julio de 2026 16:30 hs
Mario Saralegui
Mario Saralegui L. Carreño

El exjugador de Peñarol y de la selección uruguaya Mario Saralegui, elogió a la selección argentina por su triunfo de atrás y en la hora de este martes por 3-2 ante Egipto por el Mundial 2026, a la vez que criticó duramente a Marcelo Biela.

El exvolante y actual director técnico, fue campeón con Uruguay de la Copa América 1983, a la vez que disputó el Mundial de México 1986 con la celeste.

Además, ganó absolutamente todo con Peñarol, desde la Copa Libertadores de América (también la obtuvo con River Plate de Argentina), y la Copa Intercontinental.

El duro posteo de Mario Saralegui en contra de Marcelo Bielsa

Mario Saralegui escribió y luego borró un tuit este martes por la tarde, luego del resonante triunfo de Argentina ante Egipto por 3-2 en la hora por el Mundial 2026, cuando a falta de 10 minutos perdían 2-0.

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"Mucho huevo y mucho grupo Argentina. 'Nosotros jugamos todos, el que hace el asado y el que limpia los zapatos. Esto es grupo, ganamos y perdemos todos', dijo un jugador", comenzó escribiendo Saralegui.

Y continuó: "Bueno es para aprender. Es lo que teníamos nosotros, lo hizo mierda Bielsa. El tóxico nos intoxicó".

Minutos después de haberlo subido a su cuenta de X (ex Twitter), Saralegui borró el posteo.

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