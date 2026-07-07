"¡Me está hostigando!": sesión de la investigadora sobre Cardama tuvo tensos intercambios entre exdirector de Defensa y diputado frenteamplista

La comisión especial que investiga la compra de las patrullas oceánicas ( OPV ) al astillero español Cardama recibió este lunes al exdirector general del Ministerio de Defensa Nacional, Fabián Martínez .

La comparecencia era considerada importante por oficialismo y oposición dado que el abogado siguió de cerca todo el proceso en las gestiones de Javier García y Armando Castaingdebat ya que fue su “número tres”.

También estaba previsto que concurriera el exdirector de Recursos Financieros, Damián Galó , pero se excusó porque hay un sumario en su contra en curso . La semana que viene irá García, luego Castaingdebat y por último la ministra actual Sandra Lazo.

Gobierno avanza en conversaciones con astillero de Corea y con grupo francés para la construcción de nuevas OPV

La participación de Martínez tuvo varios momentos de tensión con cuestionamientos hacia valoraciones por preguntas y repreguntas de los legisladores del oficialismo , en particular del diputado de Maldonado, Joaquín Garlo , según consta en la versión taquigráfica a la que accedió El Observador.

“¿Usted me escucha a mí o me va a…? ¡Me está hostigando!”, le dijo Martínez a Garlo en un pasaje luego que el diputado le preguntara sobre los controles que había realizado Defensa a una de las garantías de Cardama.

Martínez venía diciendo lo que Galó le había informado y Garlo le preguntó –a partir de una inferencia que realizó– si estaba bien que no se hicieran controles.

Ante la queja del exdirector general, el legislador le pidió disculpas y Martínez retrucó que le estaba siendo “complicado” hablar con él. “La verdad es que está complejo. Yo trato de tener la mejor cordialidad, pero usted… Le estoy contestando. Usted me hace una aseveración que yo no dije…”, expresó y Garlo volvió a disculparse.

“Yo no dije que no se hagan controles”, agregó y aclaró que lo que le habían informado es que “esos controles no se realizan” en Defensa.

La respuesta era relevante porque el oficialismo busca delimitar por qué el gobierno anterior dio por buenas las garantías presentadas por Cardama que luego se supo que eran falsas o estaban incompletas.

Sobre este tema se supo que el exdirector Galó había sido advertido por el abogado José Miguel Delpiazzo, integrante del estudio jurídico que asesoró al gobierno uruguayo sobre el proceder del titular del astillero, Mario Cardama, en torno a la constitución de la garantía.

La tensión en el ambiente siguió hasta el final y llevó a que el presidente de la comisión, José Luis Falero, despidiera a Martínez agradeciéndole por haberlos “aguantado”.

Un ratito antes, Garlo le había agradecido la comparecencia y solicitado disculpas nuevamente si en algún momento se sintió “acosado” por su “vehemencia”. “Sepa y entienda que es parte de nuestra función formular las preguntas y ejercer nuestro trabajo, pero en ningún momento fue mi intención incomodarlo”.

Responsabilidades ministeriales

Martínez dijo que la competencia del director general de un ministerio es “netamente asesora y ejecutiva”, y la comparó con un “cargo gerencial en cuanto al desarrollo de los cometidos”.

En este sentido, señaló que le daba traslado a la información que iba surgiendo e intercambiaba con el estudio jurídico que habían contratado para asesorarlos en la conformación del contrato.

El exjerarca –que actualmente está en comisión en el despacho de García– recalcó en varios pasajes que las decisiones eran tomadas por la autoridad, es decir los ministros.

Señaló a los jerarcas como los responsables de aceptar las garantías o de otorgar las prórrogas.

“Nuestra función es, de acuerdo a la documentación recibida, analizar, informar y esperar que se resuelva, así sea con la asistencia de los departamentos jurídicos del Ministerio -como hay-, con la asistencia externa del estudio Delpiazzo o la asistencia externa, en algún otro caso, de otro organismo, por ejemplo, en lo técnico, de la Armada”, subrayó.

En este sentido, aseguró que la decisión de otorgar prórrogas a Cardama fue de los ministros y planteó que en un momento se manejó la posibilidad de rescindir el contrato con Cardama, algo que no se hizo. Si bien dijo que no sabía por qué, consideró que pudo haber sido porque el ánimo del gobierno era “obtener las OPV”.

Que Martínez no supiera esta información, así como otras preguntas como por qué se decidió aceptar la póliza de EuroCommerce sin traducir ni apostillar, motivó varias consultas de los legisladores oficialistas e incluso motivó que Garlo le dijera que le “llamaba la atención” que no supiera cuando era el director general y quien mantenía el contacto directo con Cardama junto al estudio Delpiazzo y Galó. El legislador habló de un “incumplimiento gravísimo”, que era condición necesaria para que el contrato entrara en vigencia. “Se podrá imaginar que no puedo entrar en su estado de ánimo, que le llame la atención; no lo puedo hacer”, contestó Martínez.

“Estoy convencido y me parece válido que los gobiernos, en este tipo de contratos, tomen en cuenta la necesidad de poder lograr el fin. Lo que hubo en el medio fueron controles; hubo diligencia, no negligencia; hubo controles. Se podrá compartir -y yo eso lo entiendo- o no se podrá compartir, pero lo que se trató de hacer fue controlar y llegar al mejor resultado. Después, ustedes dirán cómo finaliza esto”, sentenció el exjerarca.