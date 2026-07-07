Este miércoles hay paro de trabajadores de empresas públicas: algunos sindicatos pararán por 24 horas

Los trabajadores de las empresas públicas realizarán un paro este miércoles en el marco de la discusión de la Rendición de Cuentas ; reclaman por más ingreso de personal , piden mayor inversión pública y denuncian tercerizaciones donde "el Estado es el principal precarizador del trabajo".

La medida es convocada por la Mesa Sindical Coordinadora de Entes que nuclea a 12 sindicatos de empresas públicas . Algunos sindicatos pararán de forma parcial de 09:00 a 13:00, mientras que otros como el Correo, UTE, OSE, Sutel, Fancap y Ferroviarios lo harán durante todo el día . Por su parte, la Asociación de Bancarios del Uruguay adhiere sin paro , informaron desde Fancap.

La medida sindical estará acompañada de una manifestación que partirá desde la Torre Ejecutiva a las 09:30 y transcurrirá por la Avenida 18 de Julio hasta el Ministerio de Economía . Frente a la sede de esta cartera se realizará un acto con oratoria . La protesta contará con la participación de los sindicatos de los trabajadores tercerizados de las empresas publicas.

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El secretario general del sindicato del Correo, Juan Acevedo , dijo que las empresas públicas están hace "más de 10 años" con "permanentes recortes que no se pueden sostener más en el tiempo" .

"Estamos reclamando hace mucho tiempo que debe ingresar personal. No se puede discutir el funcionamiento de las empresas públicas en función del personal que ingresa en recortes de vacantes, sino en el que se necesita para dar los servicios", dijo el dirigente sindical entrevistado por Subrayado de Canal 10.

Además reclamó que "hay que hacer inversiones para que las cosas funcionen" y que en "el tema de las tercerizaciones", a su criterio "el Estado es el principal precarizador de trabajo".

La Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) ya había denunciado que el proyecto de ley de Rendición de Cuentas se trataba de una "política de ajuste" por parte del gobierno y sostuvo que "recorta 1.321 millones de pesos en rubros salariales y gastos de funcionamiento".

La iniciativa "representa una reducción de $ 891 millones anuales en el Rubro 0 'servicios personales', producto principalmente de la eliminación de vacantes en la Administración Central" y además contiene un "recorte de $ 430 millones en gastos de funcionamiento en los ministerios", según este sindicato.