La grave denuncia del entrenador de Egipto tras ser eliminado del Mundial 2026: "Desde la selección argentina se ha ejercido presión sobre el árbitro"

El entrenador de Egipto, Hossam Hassan, denunció este martes un arbitraje injusto tras la eliminación de su equipo frente a Argentina en los octavos de final del Mundial 2026, y aseguró que su selección mereció llevarse la victoria pese a la derrota 3-2 en Atlanta.

"Hemos sufrido una injusticia", declaró Hassan en conferencia de prensa tras el encuentro en que Argentina remontó dos goles en contra .

"Hemos jugado mejor con el balón. Hemos superado en todo a la vigente campeona. Sin embargo, el resultado se ha visto influenciado por factores internos , dentro del terreno de juego también, y antes del partido", afirmó el entrenador egipcio.

"Parece ser que desde la selección argentina se ha ejercido presión sobre el árbitro. Este ha sido el resultado", agregó, en una grave denuncia.

Nuevas polémicas en el Mundial 2026: gol anulado a Egipto por un leve pisotón y una falta inexistente que favoreció a Argentina

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Hassan criticó la actuación del VAR por no señalar un penal para Egipto y la anulación de un segundo gol para los africanos.

Egipto fue perjudicado por una clara falta que se cobró a Mohamed Salah cuando se escapaba solo en un contragolpe, en la intervención del VAR que anuló el gol el juez François Letexier, de Francia, fue meticuloso para sancionar como falta un contacto leve en la jugada en la que se inició el tanto, pero en los penales que reclamó Egipto estuvo correcto ya que no existieron infracciones.

El seleccionador también cuestionó el horario del partido, disputado al mediodía, y afirmó que quien tomó esa decisión "debe ser alguien que nunca ha jugado al fútbol".

El técnico cerró su intervención reivindicando el orgullo de representar al mundo árabe: "Estoy orgulloso de ser árabe, del mundo árabe, pero no hemos recibido el trato que merecíamos".

Mostafa Ziko fue uno de los jugadores de Egipto que se mostró más afectado por el arbitraje de Letexier.

A nivel de campo dijo que el arbitraje fue "injusto" y que favoreció a Argentina.

Mostafa Zico Foto: Buda Mendes/Getty Images/AFP

Luego, en zona mixta, declaró: "Nos sentimos injustamente tratados hoy. Todo estuvo en nuestra contra. No sé por qué anularon el segundo gol, no le veo razón alguna".

Mostafa Shobeir, figura en el primer tiempo al taparle un penal a Lionel Messi, comentó que no pudo ver bien las jugadas, pero señaló que el cuerpo técnico sí las revisaba en un iPad desde el banco de suplentes. Cuestionó específicamente el gol anulado a Zico y mencionó haber visto la camiseta de Hamdi Fathi rota, lo cual sugirió que fue víctima de una infracción no cobrada.

Mostafa Ahmed Shobeir le ataja el penal a Lionel Messi Foto: EFE/ Alberto Boal

"El arbitraje fue evidente ante los ojos de todos. Nos anularon un gol y recibimos un contragolpe en contra tras jugadas polémicas", afirmó.