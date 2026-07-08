Gilberto Mora, de ser una de las revelaciones del Mundial 2026 con apenas 17 años, a graduarse en los estudios

De la eliminación con Inglaterra a la ceremonia graduación: el adolescente mediocampista Gilberto Mora terminó la preparatoria, apenas días después de que cerrara su primera participación con la selección de México en el Mundial 2026 .

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Morita, de 17 años , se convirtió en un referente del Tri , que cayó 3-2 el domingo con Inglaterra en el mítico estadio Azteca, en octavos de final del Mundial 2026.

La prensa mexicana difundió el miércoles videos de la ceremonia de graduación del jugador , quien no asistió a la misma.

"Mora Zambrano, Gilberto", se escuchó por el parlante del acto en una escuela en la ciudad de Tijuana , seguido por una ovación de sus compañeros.

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Su edad fue tema de humor en el Mundial 2026, coorganizado por México, Estados Unidos y Canadá.

Los memes lo mostraban pidiéndole permiso a su mamá para jugar contra Inglaterra o cargando una mochila de Hombre Araña en el ómnibus con la selección mexicana.

Las redes colocaban al veterano golero Guillermo Ochoa como el padrino Don Memo de Morita.

El Memo Ochoa, que disputó su sexto y último Mundial con 40 años, se hizo eco de la broma.

En un video que subió a Instagram se le observa afuera de la habitación de Mora con marcadores de colores y un dibujo para colorear. El arquero carga también un títere que lleva su icónico pelo enrulado.

"Ya son más de las nueve, güey. No has hecho la tarea, ya te tienes que dormir. Te vengo a contar un cuentito", dice ante la mirada divertida de Mora.

Más allá del humor, la hinchada mexicana tiene sus esperanzas puestas en el joven jugador de Xolos de Tijuana, dirigido por Sebastián Abreu, y el volante ofensivo aparece como posible fichaje de clubes gigantes de Europa como Liverpool y Manchester United.