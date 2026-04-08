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Uruguay vs Colombia: día, hora y por dónde ver el último partido de la selección uruguaya en el Sudamericano sub 17

La selección uruguaya que dirige Ignacio "Nacho" González está jugando el Sudamericano en Paraguay

8 de abril de 2026 14:37 hs
El equipo titular de la selección uruguaya sub 17 que enfrenta a Paraguay en la segunda fecha del Sudamericano. Parados de izquierda a derecha: Luis Machín, Thiago Brizuela, Ezequiel Fernández, Ramiro García, Gabriel Da Silva y Thiago Mora. Agachados: Pablo Barreiro, Anderson Luz, Nicolás Scotti, Dante Rodella, Facundo Saldaña.&nbsp;

El equipo titular de la selección uruguaya sub 17 que enfrenta a Paraguay en la segunda fecha del Sudamericano. Parados de izquierda a derecha: Luis Machín, Thiago Brizuela, Ezequiel Fernández, Ramiro García, Gabriel Da Silva y Thiago Mora. Agachados: Pablo Barreiro, Anderson Luz, Nicolás Scotti, Dante Rodella, Facundo Saldaña. 

La selección uruguaya de fútbol sub 17 que disputa el Sudamericano en Paraguay jugará este jueves 9 de abril a la hora 17 frente a Colombia su último partido en el Grupo A.

En la quinta fecha, el plantel dirgido por Ignacio "Nacho" González tendrá fecha libre.

Uruguay empató 1-1 con Chile en su estreno, igualó también 1-1 con Paraguay en el segundo y perdió 2-1 ante Ecuador este martes de tarde.

Con los resultados registrados en las tres primeras fechas, Uruguay quedó tercero en la tabla de posiciones del Grupo A y comprometió sus chances de clasificación al Mundial al que irán siete selecciones de Conmebol. Por cada grupo clasificarán los dos primeros en forma directa (jugarán semifinales) y los terceros y cuartos jugarán para definir tres cupos. El quinto de la serie quedará eliminado.

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¿Dónde ver Uruguay vs Colombia por el Sudamericano sub 17'

El partido se podrá en Uruguay ver en los cables y por streaming en Directv.

Así están las tablas de posiciones del Sudamericano sub 17:

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Así avanza el torneo partido a partido:

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