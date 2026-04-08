Uruguay vs Colombia: día, hora y por dónde ver el último partido de la selección uruguaya en el Sudamericano sub 17

La selección uruguaya de fútbol sub 17 que disputa el Sudamericano en Paraguay jugará este jueves 9 de abril a la hora 17 frente a Colombia su último partido en el Grupo A.

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En la quinta fecha, el plantel dirgido por Ignacio "Nacho" González tendrá fecha libre.

Uruguay empató 1-1 con Chile en su estreno, igualó también 1-1 con Paraguay en el segundo y perdió 2-1 ante Ecuador este martes de tarde.

Con los resultados registrados en las tres primeras fechas, Uruguay quedó tercero en la tabla de posiciones del Grupo A y comprometió sus chances de clasificación al Mundial al que irán siete selecciones de Conmebol. Por cada grupo clasificarán los dos primeros en forma directa (jugarán semifinales) y los terceros y cuartos jugarán para definir tres cupos. El quinto de la serie quedará eliminado.

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La selección uruguaya compromete su clasificación al Mundial sub 17: así quedaron las tablas de posiciones en el Sudamericano tras la derrota ante Colombia

¿Dónde ver Uruguay vs Colombia por el Sudamericano sub 17'

El partido se podrá en Uruguay ver en los cables y por streaming en Directv.

Así están las tablas de posiciones del Sudamericano sub 17:

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Así avanza el torneo partido a partido: