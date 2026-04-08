La actualidad de Independiente Santa Fe, primer rival de Peñarol por Copa Libertadores: dirige Pablo Repetto, viene flojo en el Apertura pero tiene mucha experiencia en el plantel

Peñarol comenzará su periplo por la Copa Libertadores 2026 enfrentando a Independiente Santa Fe en El Campín de Bogotá este jueves a la hora 23.00

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Ambos equipos solo se enfrentaron una vez en su historia y fue en ese mismo escenario. Fue el 13 de mayo de 1971 en partido amistoso y empataron 1-1. Peñarol formó con Ladislao Mazurkiewicz, Ariel Sandoval, Elías Ricardo Figueroa, Roberto Matosas, Mario González, Tabaré González, Julio Losada, Julio César Cortés, Luis Villalba, Raúl Castronovo y Ruben Corbo. El entrenador era Roque Gastón Máspoli y el único gol lo hizo el argentino Castronovo.

El equipo dirigido por el uruguayo Pablo Repetto , no atraviesa un buen presente en el Apertura de Colombia.

El Cardenal está 13° con 19 puntos producto de cuatro victorias, siete empates y cuatro derrotas . El domingo, apenas 72 horas después de enfrentar a Peñarol, deberá jugar el clásico contra Millonarios , que tiene solo un punto más y que también aspira a llegar a playoffs.

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Repetto, campeón uruguayo con Nacional en 2022, llegó a Santa Fe tras dirigir a Santos Laguna en México y a Atlético Nacional en Colombia.

El 26 de enero, Independiente Sante Fe conquistó la Superliga de Colombia, torneo que juegan al inicio de cada temporada el campeón del Apertura del año pasado, que fue Santa Fe, con el campeón del Torneo Finalización, que fue Junior de Barranquilla.

Sante Fe se impuso 3-0 con goles de Ewil Murillo, Hugo Rodallega y Nahuel Bustos.

Clasificado por Jorge Bava

AME9778. MEDELLÍN (COLOMBIA), 29/06/2025.- El entrenador de Santa Fe, Jorge Bava (c), celebra tras ganar el título de la Liga Colombiana este domingo, en el partido de vuelta de la final del la liga colombiana entre Deportivo Independiente Medellín e Inde El festejo de Jorge Bava, campeón del Apertura 2025 en Colombia EFE

El Apertura lo ganó con Jorge Bava como entrenador, en final contra Independiente Medellín cuyo golero era Washington Aguerre. Después Bava se fue a dirigir a Cerro Porteño y ahora es el DT de Nacional.

Fue su décimo título a nivel local igualando la línea histórica de Deportivo Cali. El más ganador es Atlético Nacional con 17 trofeos.

Un plantel con experiencia

El equipo se reforzó para este año con los laterales Helibelton Palacios (32), Mateo Puerta (28), Luis Palacios (24) y Yeicar Perlaza (23), el zaguero Juan Sebastián Quintero (31), el volante central Kilian Toscano (22), el mediapunta uruguayo ex Nacional Franco Fagúndez (25), los extremos Edwin Mosquera (24), el argentino Maximiliano Lovera (27) y Jáder Obrian (30) y el centrodelantero argentino Nahuel Bustos (27), excompañero de Cristhian Stuani en Girona.

El capitán y figura del equipo es el centrodelantero Hugo Rodallega, vigente con 40 años.

Otro experimentado valor es el lateral izquierdo, Christian Mafla de 33 años y hay otro jugador argentino en el plantel, Emmanuel Olivera, zaguero de 36 primaveras.

Solo dos bajas por lesión

Repetto no podrá contar este jueves con los laterales Yeicar Perlaza y Mateo Puerta por lesión, mientras que el golero titular, Andrés Mosquera, está en duda, pero seguramente será de la partida.

Fagúndez se recuperó de un esguince del ligamento colateral medial de la rodilla derecha y el fin de semana pasado ya estuvo a la orden con la 9 en la espalda.

Peñarol, en cambio, tiene seis lesionados (Emanuel Gularte, Nahuel Herrera, Lucas Hernández, Diego Laxalt, Javier Cabrera, Brandon Álvarez), un suspendido, Aguerre, y una figura ausente por precaución, Abel Hernández.

Participación 15 en Copa Libertadores

Independiente Santa Fe jugó 14 Libertadores con 106 partidos, 40 victorias, 28 empates, 38 derrotas, 141 goles a favor y 129 en contra.

Su mejor actuación se dio en 1961, en su debut, cuando eliminó a Barcelona y Jorge Wilstermann, para llegar a semifinales donde sucumbió por Palmeiras, a la postre vicecampeón en finales contra Peñarol.

En 2015 fue campeón de la Copa Sudamericana dirigido por Gerardo Pelusso.

La formación contra Peñarol

El probable equipo para enfrentar a Peñarol comenzará con Andrés Mosquera (o Weimar Asprilla), Helibelton Palacios, Juan Sebastián Quintero, Iván Scarpeta, Jeison Angulo; Yilmar Velásquez, Dani Torres, Kilian Toscano; Luis Palacios, Omar Fernández: Rodallega.