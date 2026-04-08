Las novedades de último momento en el probable equipo de Nacional para el debut en la Copa Libertadores este miércoles ante Coquimbo Unido en Chile

El entrenador de Nacional , Jorge Bava, está en las horas previas al debut tricolor en la Copa Libertadores, este miércoles a las 19:00 ante Coquimbo Unido de visitante en Chile (ESPN y Disney+ Premium), y realiza ajustes en el equipo para el estreno.

Tras el último trabajo este martes en el país trasandino, el DT prepara más variantes en el once tricolor, con ajustes con respecto a lo que se había informado .

Nacional tendrá en el arco a Ignacio Suárez, en lugar del lesionado Luis Mejía , quien no estuvo en los primeros partidos de Bava en los albos y que se lesionó con su selección de Panamá.

La defensa tendrá más cambios. Nicolás "Ojito" Rodríguez le ganó la pulseada a Juan De Dios Pintado yy estará en el lateral derecho en lugar de Emiliano Ancheta, desgarrado como Mejía, mientras que en la zaga estarán Sebastián Coates y Agustín Rogel.

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En el lateral izquierdo, se perfila para ser titular Tomás Viera, quien pasaría de la zaga a la banda, en lugar de Federico Bais y en donde no está Camilo Cándido, también lesionado.

20260313 Joaquín Zeballos y Tomás Viera Nacional Wanderers Torneo Apertura 2025. Foto Dante Fernández Focouy (14) Joaquín Zeballos y Tomás Viera Foto: Dante Fernández/Focouy

La presencia de Viera le da al entrenador la posibilidad de armar una línea de tres con Coates y Rogel en caso de buscar más resguardo defensivo en momentos del partido.

En el medio estarán Luciano Boggio, Lucas Rodríguez y Nicolás Lodeiro, los tres volantes que ha utilizado Bava.

Y en ataque aparece la principal novedad: Baltasar Barcia por la banda derecha en lugar de Tomás Verón Lupi, con Juan Cruz De los Santos o Gonzalo Carneiro, la principal duda, y Maximiliano Gómez en ataque.

20260122 Baltasar Barcia Nacional Progreso Copa de la Liga AUF. Foto: Leonardo Carreño/Focouy Baltasar Barcia Foto: Leonardo Carreño/Focouy

De esa forma, el probable equipo tricolor sería con Ignacio Suárez; Nicolás Rodríguez , Sebastián Coates, Agustín Rogel y Tomás Viera; Luciano Boggio, Lucas Rodríguez y Nicolás Lodeiro; Baltasar Barcia, Juan Cruz De los Santos o Gonzalo Carneiro, y Maximiliano Gómez.