Buenas noticias para Nacional: Deportes Tolima y Universitario empataron en su grupo de la Copa Libertadores

A menos de un día de su debut por la Copa Libertadores , este miércoles a las 19:00 contra Coquimbo Unido en Chile, Nacional ya arrancó con buenas noticias el torneo , tras el empate sin goles entre Deportes Tolima y Universitario.

El subcampeón de Colombia y el vigente campeón de Perú se enfrentaron este martes en el Estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué para dar comienzo al Grupo B de la copa, en un partido en el que el local dominó las acciones.

Los dirigidos por Alexis Henríquez tuvieron varias chances para romper el cero en la primera mitad, entre ellas un cabezazo al borde del área chica de Jherson Mosquera , pero se encontraron en todas las oportunidades con una buena actuación del arquero argentino Miguel Vargas.

Universitario, más replegado y cediendo la posesión , también tuvo sus mejores oportunidades en los primeros 45, como un cabezazo de Martin Pérez Guedes que no fue desviado a la red por su compañero José Rivera apenas por centímetros.

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En el segundo tiempo Tolima fue monopolizando cada vez más la posesión ante un Universitario que defendía cada vez más cerca de su área. Un pase al medio de Jersson González que casi deja solo a Adrián Parra frente al arco, despejado por el zaguero Matías Di Benedetto, fue de las pocas emociones de la segunda mitad.

El equipo dirigido por el español Javier Rabanal (que reemplazó en el cargo a Jorge Fossati) hizo valer el punto de visitante, que le permite comenzar su periplo por la Libertadores sumando afuera.

Tolima, que en el arco tuvo al ex Peñarol Neto Volpi, perdió dos puntos de local que pueden ser claves en la lucha por pasar de fase.

Nacional y Coquimbo, en tanto, comenzarán su copa sabiendo que sus dos rivales comenzaron repartiéndose puntos.