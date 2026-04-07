La actualidad de Coquimbo Unido, primer rival de Nacional por Copa Libertadores: el campeón de Chile perdió a varias figuras, una de ellas conocida en Uruguay

Este miércoles a las 19:00 Nacional comenzará su periplo por la Copa Libertadores 2026 , cuando enfrente a Coquimbo Unido en el Estadio Municipal Francisco Sánchez de Chile.

Será la primera vez que Nacional y Coquimbo se enfrenten en su historia , y también representará el debut por Libertadores del equipo chileno , que viene de consagrarse campeón de su país por primera vez en su historia en 2025.

El equipo del norte de Chile arrasó en la Liga de Primera del año pasado, obteniendo el título con varias fechas de anticipación . Sumó 75 puntos , con 23 victorias, seis empates y una única derrota , 17 puntos por delante de su escolta , la Universidad Católica.

Sin embargo, la realidad actual del equipo Pirata, que tiene los colores de Peñarol, es distinta: perdió a varias de sus figuras en el verano de 2026 , además de a su entrenador , y comenzará la Libertadores mientras está a mitad de tabla de la liga de su país.

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La actualidad de Coquimbo Unido en la liga de Chile

El equipo dirigido por el chileno Hernán Caputto, que sustituyó en el cargo al DT campeón Esteban González (hoy en Queretaro de México), está en la octava ubicación de la Liga de Primera con 12 puntos.

En ocho partidos el Pirata, que tiene como una de sus principales figuras al zaguero uruguayo Manuel Fernández, ganó cuatro encuentros y perdió los cuatro restantes, con 11 goles a favor y 10 en contra.

El pasado viernes venció 3-2 a Cobresal con goles de Alejandro Azócar, Nicolás Johansen y Cristian Zavala. Antes de este encuentro había perdido tres de sus cinco partidos anteriores.

WhatsApp Image 2025-11-08 at 17.56.27 Manuel Fernández celebrando la liga chilena de 2025 Foto: Instagram de Manuel Fernández

Con tres goles, Azócar es su máximo goleador en la actual temporada, en la que el equipo chileno obtuvo el segundo título de su historia al conseguir la Supercopa Chilena, luego de vencer por penales a Universidad Católica en la final.

El once más repetido por Caputto, que usualmente utiliza una táctica 4-2-3-1, está conformado por: Diego Sánchez; Francisco Salinas, Manuel Fernández, Juan Cornejo; Alejandro Camargo, Sebastián Galani; Luis Riveros, Guido Vadalá, Benjamín Chandia; Nicolás Johansen.

Varias bajas del equipo campeón

Coquimbo perdió a seis jugadores para la temporada 2026, tres de ellos parte fundamental del equipo campeón del año anterior.

Uno de ellos es un nombre conocido en Uruguay: Cecilio Waterman. El delantero panameño de 34 años, exjugador de Fénix y Defensor Sporting, fue el máximo goleador del Pirata en 2025 con 11 goles en 27 partidos jugados, pero se fue libre a final de temporada y ahora está en Universidad de Concepción.

0018277422.webp Cecilio Waterman durante su paso por Fenix L. Carreño

Otro de los jugadores clave de ese equipo campeón fue Bruno Cabrera, zaguero argentino de 28 años que disputó 27 de los 30 encuentros de la liga del año pasado con Coquimbo compartiendo zaga con el uruguayo Fernández, en los que además aportó 4 goles. Newell's Old Boys compró su pase por más de US$ 400.000.

La tercera baja fundamental fue la del enganche argentino Matías Palavecino. El futbolista de 27 años fue uno de los jugadores con más minutos del campeón, con 28 partidos y cuatro goles anotados, y ahora es jugador de la Universidad Católica de Chile, a la que llegó sin costo.

Además, Coquimbo perdió otros tres jugadores de rotación: Nahuel Donadell, volante ofensivo chileno de 33 años que anotó dos goles en 13 partidos en 2025 y que ahora juega en San Marcos de Arica; Enzo Riquelme, extremo derecho de 21 años que quedó libre tras disputar cinco partidos en el campeonato pasado, y Jason Flores, extremo izquierdo de 28 años que jugó ocho partidos antes de irse a Puerto Montt.

Las altas de Coquimbo para la temporada 2026

Tras la partida de Waterman, el delantero titular del Pirata pasó a ser el argentino Nicolás Johansen, que en la temporada pasada había aportado siete goles para el equipo.

Su suplente es desde principios de este año su compatriota Lucas Pratto, el experimentado atacante de 37 años que fue campeón de la Copa Libertadores con River Plate en 2018. Lleva dos goles en 12 partidos con el club chileno, uno por la Supercopa y otro por la Copa de la Liga.

0002477624.webp Lucas Pratto durante su paso por Atlético Mineiro

Para reemplazar a Bruno Cabrera, Coquimbo llevó libre a Benjamín Gazzolo, zaguero chileno de 28 años proveniente de Huachipato. Jugó los ocho partidos de la actual liga chilena.

Como sustituto de Palavecino el elegido fue Guido Vadalá, enganche argentino de 28 años que jugaba en el Blooming de Bolivia. Anotó un gol en siete partidos por la liga.

El equipo chileno sumó otras tres altas: los extremos Christian Zavala (cedido de Colo Colo, club donde es recordado por el insólito penal que quiso picar en verano contra Peñarol y se terminó lesionando) y Luis Riveros (libre de Audax Italiano), junto al enganche Pablo Rodríguez. También retornaron al club el mediocampista Dylan Glaby (Central Córdoba) y el lateral derecho Dylan Escobar (Universidad Católica).

Las situaciones insólitas que sufrió Coquimbo con otras dos altas

Aparte de estas altas, Coquimbo concretó otros dos fichajes al comienzo de 2026, pero uno ya no está en el club y el otro no jugará por todo el año.

El primero es el uruguayo Matías Fracchia. El zaguero de 30 años, nacido en Chile, llegó a Coquimbo en enero y fue parte del plantel campeón de la Supercopa Chilena, pero acordó su rescisión a principios de febrero.

000-34p34th-jpg..webp Matías Fracchia durante su etapa en Danubio Dante Fernández / AFP

De acuerdo a distintos medios chilenos, el ex Danubio mostró su disconformidad tras quedar fuera de la final de ese torneo, lo que generó diferencias con el plantel. Un mes después llegó libre a Cerro Largo.

El otro caso es el de Rodrigo Holgado, delantero de 30 años que fue cedido desde América de Cali. El jugador llegó a disputar tres partidos en la liga chilena, pero luego fue suspendido por la FIFA junto a otros cinco jugadores por presentar documentación falsa para poder jugar en la selección de Malasia. No podrá jugar hasta noviembre de este año.