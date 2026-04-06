Nacional endurece su postura con los jueces tras la actuación de Javier Burgos: el pedido al Colegio de Árbitros y en "el barro" como Peñarol

Nacional cambió su postura frente a los árbitros luego del partido del pasado viernes ante Central Español, en el que cayeron por 1-0 de locales en el Gran Parque Central, donde los albos quedaron muy disconformes con la actuación del juez Javier Burgos.

El presidente Ricardo Vairo, el vicepresidente Flavio Perchman, el directivo Federico Britos y hasta un funcionario del Área Deportiva de los albos, como el manager Sebastián Eguren, hicieron duros cuestionamientos públicos contra el árbitro del viernes en apariciones mediáticas durante el fin de semana y este lunes.

Los tricolores cuestionaron que Burgos no consideró dos ocasiones en la que reclamaron penales, una por una mano en el área y otra por un agarrón a Gonzalo Carneiro.

En Nacional entienden que fueron “muy perjudicados” en el partido, con un juez “protagonista” y disparidad en los criterios, lo que, consideran, incidió en el trámite.

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Este domingo se dieron a conocer los audios de VAR, con Leodan González en la cabina, de las jugadas polémicas y las interpretaciones de los jueces, que lejos de aclarar las decisiones, tampoco dejaron conformes a los directivos tricolores, lo que agravó más la molestia de los dirigentes tricolores.

El pedido de Nacional a la AUF

El sábado, antes de que salieran los videos de VAR, Nacional se adelantó y el presidente Ricardo Vairo se contactó con el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y con el presidente del Colegio de Árbitros Marcelo De León.

Flavio Perchman y Ricardo Vairo Nacional Flavio Perchman y Ricardo Vairo en la conferencia de prensa de Nacional

En esos diálogos, desde los albos se manifestó la molestia con la actuación arbitral y se pidió que Burgos no arbitre más al equipo por un buen tiempo, por el bien del club y también por el bien del juez.

En los albos también cuestionaron la falta de autocrítica de los jueces, ya que entienden que en sus fundamentaciones nunca se equivocan, algo que les llama la atención y creen que genera desconfianza.

En el “barro” como Peñarol

El directivo Federico Britos consideró que estas actuaciones arbitrales llevan a Nacional a meterse “en el barro” y tomar un camino en el que no querían transitar y en el que, según el dirigente, Peñarol ya está desde hace seis años, con su presidente Ignacio Ruglio a la cabeza.

Federico Britos Foto: Leonardo Carreño

El titular de los carboneros suele manifestarse públicamente a través de estados de WhatsApp cuando su equipo es perjudicado o cuando su tradicional rival es beneficiado.

Para Vairo, Nacional tiene una postura diferente a la de su tradicional rival, más reservada y de hacerlo con respeto, sin ataques a las instituciones, y entiende que ante este tipo de hechos llega un punto en el que, sumado al reclamo de los hinchas, deben expresarse en los medios como ocurrió en estos últimos días.