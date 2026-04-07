Peñarol pone a la venta abonos para los partidos de local de la Copa Libertadores y ya sabe cuántas entradas tendrá para visitar a Platense y Corinthians

Peñarol pondrá, a partir de la hora 13.00 de este martes, en venta los abonos para que sus hinchas pueden presenciar los partidos de local, en el Estadio Campeón del Siglo, de la Copa Libertadores 2026.

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Se trata de una edición copera especial para Peñarol porque en 2025 los tres partidos de la fase de grupos, el Campeón del Siglo permaneció cerrado en los tres partidos de la serie (San Antonio Bulo Bulo, Olimpia y Vélez Sarsfield) por la sanción que le impuso Conmebol al club por las irregularidades cometidas por los hinchas en la semifinal contra Botafogo en 2024.

Recién contra Racing de Avellaneda, en octavos de final, el público pudo ir a ver a Peñarol de local, en un estadio que se presentó en pésimas condiciones a nivel de campo de juego.

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Los abonos están disponibles par las tribunas Cataldi, Damiani y Henderson, con ingreso gratis para menores de 10 años inclusive.

Se venden a través de la plataforma de Tickantel.

Peñarol vuelve a vender a través del sistema de ranking de socios para el cual se toma en cuenta los canjes realizados a través de la tarjeta CAPP y por la compra de entradas de Tickantel de los últimos 73 partidos que abarcan el período que va del 27 de agosto de 2023, cuando Peñarol empató 2-2 con La Luz en el Campeón del Siglo, por el Torneo Clausura, al 31 de marzo de este año.

Peñarol informó que para acceder al día preferencial de venta "se deberá tener un mínimo de asistencia a 31 partidos, equivalente al 43% (lo cual no incluye socios adherentes) y tener la cuota social al día".

Los socios con un porcentaje menor de asistencia podrán comprar a partir del miércoles 8 de abril desde las 13 horas.

Los socios categoría honorario y vitalicio tendrán un día preferencial de compra independiente del porcentaje de asistencia.

Los palquistas y butaquistas canjean su entrada a través de la CAPP

Cronograma de venta de las entradas

Martes 7 de abril desde la hora 13.00: venta exclusiva para socios por ranking.

Miércoles 8 de abril desde la hora 13.00: se habilita la venta a socios.

Jueves 9 de abril desde la hora 13.00: se habilita la venta a socios adherentes a precio general

Viernes 10 de abril desde la hora 13.00: se habilita la venta de generales

Sábado 11 de abril a la hora 18:00 finaliza la venta de abonos

Precio de los abonos de Peñarol para la Copa Libertadores

Tribuna Cataldi: Socios $1.110, socios adherentes y generales: $ 1.560.

Tribuna Damiani: Socios $1.560, socios adherentes y generales: $ 2.230.

Tribuna Henderson: Socios $ 3.040, socios adherentes y generales: $ 4.950.

Peñarol informó que los poseedores de tarjetas Master BBVA tendrán un 10% de descuento que la entidad financiera le reintegrará al socio.

Los abonos se pueden pagar hasta en tres cuotas.

Entradas para las visitas a Corinthians y Platense

Los hinchas de Peñarol pagaron US$ 46 para asistir al partido de este jueves contra Independiente Santa Fe.

Contra Platense, contra el que jugará en Vicente López el 7 de mayo, Peñarol dispondrá de unas 5.000 entradas y el precio de las mismas será de US$ 60.

Antes jugará contra Corinthians, en el Neo Quimica Arena de San Pablo, el 30 de abril.

Según se informó a Referí el lunes existió una primera conversación con dirigentes de Corinthians, no se fijó el precio de las entradas pero ya se acordó reciprocidad y Peñarol sabe que le destinarán alrededor de 2.000 boletos.