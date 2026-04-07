La sorpresa de Peñarol en la lista de convocados para el debut en la Copa Libertadores y el probable equipo de Diego Aguirre

Peñarol emprendió vuelo esta mañana rumbo a Colombia donde debutará este jueves contra Independiente Santa Fe por la primera fecha del grupo E de la Copa Libertadores. El partido se jugará a la hora 23.00 de Uruguay en el estadio Nemesio Camacho, El Campín de Bogotá.

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Eduardo Darias, que era la gran duda por las complicaciones físicas con las que arrancó la temporada, luego de recuperarse de una operación de ligamentos de la rodilla el año pasado, se metió en la lista y tiene grandes posibilidades de ser titular este jueves.

Son bajas el golero Washington Aguerre , quien cumplirá el primero de sus dos partidos de suspensión que arrastra por su expulsión en la semifinal de 2024 contra Botafogo, los defensores Emanuel Gularte (desgarro), Nahuel Herrera (operación en el hombro), Lucas Hernández (desgarro), el volante Diego Laxalt (desgarro), Brandon Álvarez (desgarro) y Abel Hernández , quien volvió a las canchas el sábado contra Progreso tras superar una rotura parcial del ligamento de la rodilla pero que por precaución no viajó para el debut copero.

El equipo que perfiló Aguirre pero que deberá confirmarse entre este martes y el miércoles con lo que será la aclimatación del equipo a los 2.600 metros de altura de Bogotá , arrancará con Sebastián Britos, Franco Escobar, Mauricio Lemos, Lucas Ferreira, Maximiliano Olivera; Eric Remedi, Roberto Fernández; Eduardo Darias, Leonardo Fernández, Luis Angulo; Matías Arezo.

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Otra posibilidad es que Aguirre se guarde a Darias y refuerce el mediocampo con la presencia de Jesús Trindade.

La sorpresa de Peñarol en la lista de convocados

Aguirre sorprendió al incluir en la lista al golero Paulo Da Costa, generación 2008, de 17 años, golero oriundo de Paysandú.

La inclusión se debe a que en la Copa Libertadores se pueden presentar dos goleros entre los suplentes y el número de relevos es de 12, dos más que en el torneo local.

El suplente será Leandro Díaz, de 19 años, riverense que fue titular en la Copa de la Liga AUF con buenas actuaciones.