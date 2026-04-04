La alegría de Abel Hernández después de su vuelta a las canchas después de dos meses, en la victoria de Peñarol: "Fueron meses de mucho trabajo"

Peñarol venció 2-0 a Progreso este sábado por la noche en el Estadio Centenario, con dos goles de Luis Angulo . Además del extremo colombiano, figura del encuentro , los flashes también se los llevó Abel Hernández , que volvió a las canchas después de más dos meses luego de superar su lesión en la rodilla.

El delantero de 35 años ingresó para disputar los últimos 20 minutos del partido contra el gaucho en lugar de Matías Arezo , y tuvo tres chances claras para coronar su retorno con un gol, pero en todas se encontró con el golero Andrés Mehring .

No jugaba desde el 17 de enero , en el primer amistoso de pretemporada de Peñarol ante River Plate, que también representaba su primer encuentro en su vuelta al carbonero. Un choque contra Santiago Beltrán en el arranque del partido le provocó un esguince de rodilla que el futbolista trató en el Instituto Cugat de Barcelona .

Tras el final del encuentro en el Centenario, Abel Hernández festejó su regreso a las canchas. "Contento, volver a jugar, volver a vestir esta camiseta, por el triunfo también. Fueron meses de mucho trabajo, de mucha constancia . Ahora a disfrutar", afirmó el atacante en una entrevista con la transmisión oficial del partido.

Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Apertura tras la victoria de Peñarol ante Progreso: el carbonero sigue cerca del puntero Racing

Progreso 0-2 Peñarol: el carbonero lo ganó con dos goles de Luis Angulo, celebra la vuelta de Abel Hernández y llega tranquilo al debut por Copa Libertadores

Además, reconoció que contó con "muchas chances", algo que sucede "cuando tenés jugadores de esta clase que te dejan de cara al gol", y lamentó no haber convertido. "Hay que seguir mejorando", expresó al respecto.

Minutos después, en una rueda de prensa realizada en la zona mixta, Abel detalló que hacia "dos semanas venía entrenando" a la par del plantel, pero esta semana el entrenador Diego Aguirre le adelantó que iba a contar con minutos.

El delantero fue consultado sobre el partido con Independiente Santa Fe del próximo jueves, en lo que será el debut de Peñarol por Copa Libertadores, y respondió que será un encuentro "difícil, como todos los partidos" de este torneo, pero cree que tienen "el equipo para sacar puntos".

También le preguntaron si estará en la lista de viajeros para el partido en Colombia, y contestó que no habló sobre eso con Aguirre, pero aclaró: "Físicamente me siento bien, estuve trabajando estas dos semanas normal con el grupo".