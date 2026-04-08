Destrozos en caminería rural de Mataojo: en dos días llovió lo de varios meses y la producción está trancada

Debido a lluvias intensas y sin interrupciones desde la noche del domingo y hasta la mañana de este miércoles , existe una situación "muy grave" en el municipio salteño Mataojo , a 198 kms de la capital departamental y cerca del límite con Tacuarembó, Rivera y Artigas, con daños en la caminería rural que impactan en seguridad, salud, educación y producción .

Rosita Moreno, alcaldesa de ese municipio, dijo a El Observador que "hay una tristeza muy grande" por los destrozos que todavías imposible evaluar definitivamente, dado que se está en plena gestión de monitoreo en cada una de las localidades involucradas, sobre las que llovieron más de 300 milímetros en poco más de 48 horas .

Lo normal es que para recibir ese volumen de precipitaciones deban pasar varios meses.

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Como suele suceder en estos tiempos en los que los perjuicios del cambio climático ya no sorprenden, en localidades no muy distantes de Mataojo llovió poco e incluso en algunas ni siquiera hubo precipitaciones en estos días.

"Ha llovido torrencialmente, el muncipio tiene muchos pueblos totalmentes aislados, por suerte sin daños para las personas, pero sí en muchas casas, incluso en algunas estamos construyendo canaletas para que el agua deje de entrar", contó.

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Lo más afectado por las crecidas, señaló, son los caminos, "la caminería rural está totalmente rota, hay algunos caminos que la lluvia directamente los barrió, hay grietas tremendas, alcantarillado destruido, son todos problemas muy graves para la gente de toda esta zona", lamentó.

Mientras estaba en plena tarea de relevamiento de los daños, mencionó que ya hubo contactos con autoridades departamentales y nacionales, de modo de ir gestionando colaboraciones para que las dificultades en el municipio puedan ir solucionándose lo más rápido que se pueda, no obstante "nos va a llevar un tiempo arreglar todo esto", admitió.

Hace tres días que llueve, recién hoy paró un poco, es algo tremendo, la tristeza es muy grande Hace tres días que llueve, recién hoy paró un poco, es algo tremendo, la tristeza es muy grande

Moreno explicó que el territorio del municipio en el que ejerce como alcaldesa tiene 17 localidades con 742 kms de caminería rural.

Las lluvias afectaron a toda esa zona del país, con un desborde impresionante del arroyo Mataojo Chico, afluente del río Arapey, contó.

Algunas localidades perjudicadas son Pueblo Fernández (donde solo quedó una salida de emergencia para la gente), Levitan, Ramos, Zanja del Tigre, Paso de la Herrería, Quintana y Cerro Chato.

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A la espera de denuncias por pérdidas productivas

Por el momento, informó, no hay denuncias concretas de pérdidas en cultivos o muertes de animales, lo que no se descarta, dado que cuando hay estas adversidades por parte de los productores primero se pone el foco en recuperar infraestructuras y solucionar urgencias, antes de trasladar denuncias.

Sí existe una "gran preocupación" por una situación "muy compleja" en la caminería que afectará, por un tiempo indeterminado, el traslado de lo que los productores ganaderos y agrícolas deben comercializar.

A todo el que pueda darnos una mano le vamos a estar muy agradecidos, no paramos de ver tanto daño, es una cosa tremenda A todo el que pueda darnos una mano le vamos a estar muy agradecidos, no paramos de ver tanto daño, es una cosa tremenda