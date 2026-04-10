Octógono en productos veterinarios para reforzar el manejo adecuado del envío de animales a frigoríficos

En góndolas de comercios dedicados a la venta de productos veterinarios comenzaron a aparecer en esos insumos de uso en ganadería etiquetas octogonales que informan los días que deben transcurrir antes de enviar un animal a faena tras la aplicación, informó el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) .

Recientemente, en 2025 y en este año, hubo denuncias de China sobre la detección de residuos de un garrapaticida (fluazurón) en carne exportada desde Uruguay a ese destino, una adversidad que afecta al estatus sanitario del país y pone en riesgo la habilitación del actual segundo mercado en relevancia para los embarques de carnes uruguayas.

El mercado espera un rebote en el precio del ganado gordo con valores récord en la exportación de carnes

La situación generó reacciones del sector frigorífico industrial, de gremiales de productores y de la entidad que nuclea a los veterinarios .

También el MGAP emitió un comunicado instando a extremar los cuidados en el manejo de las haciendas que tienen como destino la producción del alimento más exportado por el país.

Sobre las etiquetas octogonales, la señal es simple, visible y directa: advertir el tiempo de espera, se explicó.

Detrás de este emprendimiento, se puntualizó, hay un acuerdo entre el MGAP y la industria farmaceútica que se implementó mientras avanza la elaboración de un decreto más amplio.

La medida apunta a un problema concreto: el uso inadecuado de productos veterinarios y su vínculo con la presencia de residuos en la carne (...), en lugar de depender de información técnica o de difícil lectura en las etiquetas, el nuevo sistema busca instalar una referencia visual inmediata.

El esquema surgió a partir de un planteo para reforzar, en una primera etapa, la comunicación de los períodos de retiro en garrapaticidas y piroplasmicidas, especialmente aquellos con tiempos de espera prolongados.

Tras acordar el diseño con las empresas del sector, la Dirección de Laboratorios Veterinarios (DILAVE) definió el modelo final y sus especificaciones, incluyendo tamaños según el tipo de envase y su ubicación en etiquetas.

Sin cambios en el producto pero sí en el envase

El cambio no está en el producto, sino en cómo se presenta la información. El octógono se ubica en el frente del envase y pone en primer plano un dato clave para la sanidad y los mercados: el tiempo que debe respetarse antes de la faena.

Para las autoridades, el objetivo es claro: facilitar el uso correcto de los productos y reducir errores que pueden tener consecuencias sanitarias y comerciales.

Se avanza en un decreto como marco normativo

Aunque la medida comenzó como un acuerdo con el sector, forma parte de una línea de trabajo más amplia, se señaló.

El MGAP avanza, como se citó, en un decreto que dará marco normativo a este tipo de herramientas, en un contexto donde la exigencia de los mercados y los controles sobre residuos son cada vez mayores.

El contexto

Coincidiendo con lo anterior, con el objetivo de evitar obstáculos para la exportación de soja a un mercado clave como lo es China, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) solicitó a los involucrados en el manejo de las cosechas a extremar los cuidados para evitar la contaminación con granos y/o pedazos de granos coloreados (curados).