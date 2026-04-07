Todo lo que el MGAP exige para evitar la contaminación en soja con destino en China

Con el objetivo de evitar obstáculos para la exportación de soja a un mercado clave como lo es China , el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) solicitó a los involucrados en el manejo de las cosechas a extremar los cuidados para evitar la contaminación con granos y/o pedazos de granos coloreados (curados) .

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Desde el Departamento de Granos de la Dirección General de Servicios Agrícolas (DGSA) del MGAP se señaló que "es responsabilidad de productores, transportistas, acopios y terminales portuarias mantener la inocuidad de la mercadería".

Con base en lo anterior, se detallaron medidas de manejo consideradas de interés para toda la cadena productiva involucrada en la cosecha, post cosecha y manejo de granos en general.

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En marzo de este año el MGAP informó sobre notificaciones de no cumplimientos fitosanitarios en el comercio de granos entre Uruguay y China, comunicadas por el Departamento de Cuarentena Animal y Vegetal de la Aduana General de ese país. La autoridad sanitaria China detectó la presencia de organismos nocivos cuarentenarios en envíos de soja de origen uruguayo, tanto malezas cuarentenarias establecidas en el protocolo fitosanitario vigente, como malezas cuarentenarias reglamentadas para ese destino cuya ausencia constituye un requisito obligatorio en las inspecciones fitosanitarias de importación. La mercadería notificada representa más del 80% del volumen de soja exportado en 2025. En la zafra 2024 ya se había recibido una notificación por detección de plagas cuarentenarias.

Flujo expo soja

Productores

Deberán minimizar riesgo durante la cosecha.

Deberán mantener la inocuidad de la mercadería y evitar la contaminación de la cosecha con granos y/o pedazos de granos coloreados (curados) y malezas cuarentenarias es responsabilidad del productor.

Deberán limpiar sus elementos de trabajo para evitar que una cosecha se contamine con restos de actividades anteriores.

DSC_0084 Se aproxima una intensa actividad de cosecha y la soja, como desde hace varios lustros, ocupa la mayor parte del área agrícola de verano. Juan Samuelle

Transportistas

La DGSA del ministerio detendrá todas las cargas en que se detecten granos coloreados, lo que necesariamente ocasionará al transportista, traslados, detenciones y pérdidas de tiempo.

Los transportistas deberán limpiar sus equipos antes de cargar la siguiente mercancía, especialmente si han cargado semillas deberán limpiar exhaustivamente.

El pedido

Los productores y los acopios no deben iniciar la carga de camiones hasta tanto se verifique la limpieza de los mismos.

Acopio

Es obligación de los puntos de recibo y de los controladores de granos denunciar ante el MGAP cuando se presente alguna carga de granos contaminada con grano y/o pedazos de granos coloreados.

El inspector constatará que se trata de un grano coloreado y a partir de ese momento se hará cargo de la actuación interviniendo la mercadería.

Las denuncias deben realizarse ante el mencionado Departamento de Granos por los siguientes teléfonos:

092 355 554 Téc. Agr. Damián Ayrala (zona oeste y centro)

092 355 551 Ing. Agr. Carolina Köster (zona oeste y centro)

092 355 550 Perito Jorge Avellaneda (zona norte)

092 294 339 Ing. Agr. César Durán (zona sur)

Exportadores

Es obligatorio registrar la ubicación de los puntos de control.

Para entrar a las terminales portuarias, la carga debe haber sido revisada en un punto de control.

Los exportadores podrán registrar la ubicación de sus puntos de control por donde pasó la mercadería antes del ingreso a la terminal portuaria.

Operador portuario

Es obligatorio el control previo a la carga para la exportación de granos y subproductos.

Los operadores portuarios que realizan la carga de buques de granos o subproductos con destino a la exportación, tienen la responsabilidad en el control de los requisitos fitosanitarios, de inocuidad y calidad de acuerdo a las condiciones del mercado de destino.

El control se debe realizar previo al ingreso al puerto camión a camión.

Los operadores deberán contar con equipamiento y personal idóneo para el manejo de muestras y análisis (ingenieros agrónomos y/o peritos recibidores de granos y/o técnicos agropecuarios con acreditación nacional en el tema y/o especialistas titulados en el extranjero).