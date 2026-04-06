La operativa que permite que productores de Canelones compren ración de alta calidad a menor precio

Con el concepto "la unión hace la fuerza" como base del emprendimiento, decenas de productores de escala familiar se benefician con la activación de un nuevo programa anual de compra conjunta de ración para disponer de alimentos de calidad óptima a un costo menor al que lo encontrarían cada uno en el mercado.

La compra conjunta de ración se hace a Barraca Erro lográndose un ahorro de un 20%, aproxidamente US$ 100 por tonelada, se explicó a El Observador.

"La gente está muy conforme y estamos muy contentos con todo esto", destacó Isabel González, presidenta de la Sociedad de Fomento Rural Piedra del Toro.

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Señaló que se hacen compras según la demanda de los productores que se anotan y que en esta instancia se compró ración para vacunos en un momento particularmente difícil, porque el tema climático afectó la producción de pasturas en todo el verano, existiendo ahora incluso productores de ovinos interesados en ser parte de la gestión.

Más de 100 toneladas de ración

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Hubo una entrega inicial con 30 toneladas, están en gestión otros dos viajes cada uno por una cantidad similar y se inició la inscripción de interesados para una cuarta entrega, informaron otras fuentes vinculadas a la operativa.

Participan en esta actividad varias sociedades de fomento rural del noreste de Canelones con el apoyo de la Cooperativa Nacional de Façoneros de Pollos Unidos (Conafpu), entidad agraria fundada en 2013, en San Jacinto.

El emprendimiento consiste en una compra conjunta de ración para suplementación de vacunos logrando los socios de las gremiales un ahorro relevante, como se señaló.

Esta operativa, además del beneficio para los productores, permitió que las organizaciones (ver la lista más adelante) consigan nuevos socios y se instauró un espacio de interacción positiva entre directivos, productores e instituciones.

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Las sociedades de fomento rural

Sociedad de Fomento Rural San Jacinto.

Sociedad de Fomento Rural Migues.

Sociedad de Fomento Rural San Antonio.

Sociedad de Fomento Rural Tapia.

Sociedad de Fomento Rural Los Arenales.

Sociedad de Fomento Rural Tala.

Sociedad de Fomento Rural Piedra del Toro.