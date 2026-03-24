Menos explotaciones agropecuarias y menos trabajadores, datos clave del Censo General del MGAP

El Censo General Agropecuario (CGA) reveló que en Uruguay existen menos explotaciones agropecuarias, menos trabajadores y hay más vacunos con relación al anterior relevamiento oficial, realizado casi 15 años antes, según informó el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) .

Se trata de su vigésima edición, que se desarrolló con una modalidad híbrida, mediante un relevamiento de datos a través de entrevistas presenciales, cuestionarios web y encuestas telefónicas.

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En la conferencia de prensa integraron el panel de expositores el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti; el director de la Dirección de Estadísticas Agropeciarias (DIEA), Pablo Couto; y el director del CGA, Leonardo Arenare.

El contexto

El censo agropecuario tuvo como principal objetivo recoger información de las explotaciones agropecuarias cuya extensión fuera igual o mayor a una hectárea. La explotación es una unidad económica de producción agropecuaria con gerencia única. Comprende toda la tierra dedicada total o parcialmente a fines agrícolas, pecuarios y/o forestales, independientemente de la forma de tenencia, de la condición jurídica y de que las actividades productivas se realicen o no con fines comerciales.

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Dos caídas y un ascenso informados por el MGAP

Entre otros datos, se supo que la cantidad de explotaciones agropecuarias cayó 6,4% desde 2011 a 2014, el número de trabajadores descendió un 4,67% y el número de vacunos avanzó 3,16%.

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Con relación a los usos principales del recurso suelo, como se podrá ver en el detalle informado por el MGAP, en un área censada lévemente inferior hubo una caída en el ítem campo natural, aumentó en cultivos cerealeros e industriales, creció en praderas artificiales, avanzó en bosques naturales, se incrementó en tierras de rastrojo y campo bruto y disminuyó en cultivos forrajeros anuales.

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Considerando los stocks de animales, contrasta un progreso en el rodeo bovino de carne con números en baja para los vacunos lechero y la majada.

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Para acceder a los datos finales completos hay que ingresar en este enlace.