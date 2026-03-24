Estados Unidos confirmó el envío de uno de sus portaaviones a Uruguay: a qué viene y fecha estimada de arribo

El portaaviones USS Nimitz (CVN 68) de la Armada de Estados Unidos arribará a aguas uruguayas en las próximas semanas como parte del despliegue “Mares del Sur 2026” .

Encuadrado dentro de los ejercicios militares que el Comando Sur desarrollará junto con otros nueve países de América Latina, la nave insignia será retirada del servicio tras 51 años de operaciones.

El Nimitz zarpó el 7 de marzo desde su base de Bremerton, en el estado de Washington , y ya se dirige hacia el Cono Sur acompañado por el destructor de misiles guiados USS Gridley (DDG 101) . Según informó la Cuarta Flota , la misión incluirá “ejercicios de paso y operaciones en el mar con las fuerzas marítimas de las naciones aliadas”, mientras las unidades circunnavegan el continente sudamericano.

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"El despliegue Southern Seas 2026 ofrece una oportunidad única para mejorar la interoperabilidad y aumentar la cooperación con las fuerzas de nuestros países socios en el ámbito marítimo", subrayó el contralmirante y comandante del Comando Sur de las Fuerzas Navales de los Estados Unidos, Carlos Sardiello .

En la misma línea, continuó: "Despliegues como este demuestran nuestro firme compromiso de garantizar un hemisferio occidental seguro y estable. Esta misión es un claro ejemplo de nuestra dedicación a fortalecer las alianzas marítimas, fomentar la confianza y trabajar juntos para contrarrestar las amenazas comunes".

¿Cómo es el USS Nimitz?

Con una cubierta de vuelo de 4,5 acres, el USS Nimitz alberga un ala aérea compuesta por seis escuadrones que operan aviones F/A-18E/F Super Hornet, EA-18G Growler para guerra electrónica y helicópteros MH-60R/S Sea Hawk. Su tripulación supera los 3000 efectivos, a los que se suman los 2000 integrantes del ala aérea embarcada.

La nave, propulsada por dos reactores nucleares, realizó en 2025 su última gran gira por el Indo-Pacífico: un despliegue de nueve meses que acumuló más de 15.000 kilómetros de navegación y 8.500 misiones de vuelo. Ahora, con su ruta por América Latina, representará el cierre de un ciclo histórico para la clase Nimitz.

image Portaaviones USS Nimitz (CVN 68)

Luego de Uruguay, la travesía del portaaviones culminará el 20 de junio, cuando arribe a la costa atlántica estadounidense para iniciar los trámites de su desactivación definitiva. Antes, deberá sortear el Estrecho de Magallanes, una de las rutas marítimas más desafiantes del hemisferio, en lo que será su última gran maniobra.