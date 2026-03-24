"Hay evidencia concluyente": abogado de padres de niño maltratado en escuela de Colón denunciará penalmente a maestra

El abogado de los padres denunciantes de la Escuela Nº199 del barrio Colón , Rodrigo Rey , adelantó a El Observador que en las próximas horas presentará una denuncia penal por los episodios de maltrato hacia alumnos por parte de una maestra , que recientemente se viralizaron en redes sociales .

La situación tomó estado público tras la difusión de un video en redes sociales , en el que se escucha a la docente elevar la voz contra un alumno.

“En las próximas horas presentaremos una denuncia penal con evidencia concluyente . Todavía estamos organizando aspectos técnicos y asegurando una verificación de todos los relatos”, afirmó el defensor.

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Además, sostuvo que la situación reviste especial gravedad. “ Son hechos gravísimos y ameritan actuaciones de oficio. Esto no tiene nada que ver con el debate de la autoridad del docente , es maltrato continuado contra niños que no pueden defenderse, es un abuso claro ".

"No tiene nada que ver con poner límites, ni ejercer una autoridad pedagógicamente sana. No sé puede esconder el abuso y maltrato detrás de una idea tan noble como el respeto a los maestros y maestras”, agregó.

Asimismo, considera que "precautoriamente se debería apartar a la maestra de su cargo y prohibirle todo contacto con los niños como medida preliminar de protección".

Sin embargo, hasta el momento el caso es investigado por Inspección de Primaria, que dispuso como medida preventiva que la maestra continúe trabajando en modalidad de dupla pedagógica junto a la subdirectora, para evitar que los niños queden solos con ella.

El relato de una de las madres denunciantes

Cecilia, una de las madres denunciantes, relató a Subrayado (Canal 10) que su hijo no quiere asistir a la escuela porque “le tiene miedo a la maestra”. “No es manera de tratar a un niño tan chiquito. Lo que queremos es que cambien a la docente”, afirmó.

Según dijo, no hubo agresión física en el caso de su hijo, pero sí situaciones de presión. “Le dice que se ponga las pilas y, como él no se apura, lo levanta y se lo lleva a otro lado”, explicó.

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“Hace días que llora y dice que la maestra es mala y que lo trata mal. Yo le creí cuando vi el video y le pregunté”, agregó.

La madre sostuvo que otros niños también habrían sido afectados. “Hay muchos niños que cuentan que la maestra los trata mal, que los cincha, que los pone en penitencia todo el día”, indicó, y mencionó que “ellos le tienen terror a la famosa silla en el pasillo”.

Inicialmente, los padres presentaron una denuncia en una seccional policial, donde se les recomendó canalizar el caso a través de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).

Posteriormente, trasladaron el planteo a la dirección del centro educativo. “Nos dijeron que se está investigando, que la maestra iba a ir a evaluación y que nos quedáramos tranquilos de que no iba a estar sola con los niños en la clase. Nosotros lo que queremos es que cambien a la docente”, concluyó Cecilia.