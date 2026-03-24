"Le tienen terror": padres de niños de escuela de Montevideo denuncian maltratos de maestra y piden reemplazo

Padres de niños que asisten a la Escuela Nº199 del barrio Colón denunciaron ante la directora de la institución que sus hijos sufren episodios de violencia con una maestra .

El caso, según confirmaron fuentes de Primaria a El Observador, está siendo abordado por Inspección, que dispuso como medida preventiva que la docente se mantenga trabajando en modalidad de dupla pedagógica, junto a la subdirectora de la escuela .

Esto con la idea de que los menores no se queden "solos" con la maestra mientras se desarrolla la investigación del hecho.

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El incidente tomó estado público tras la difusión de un video en redes sociales, donde se escucha a la docente alzar la voz contra un alumno .

Padres de la escuela 199 de Colón denunciaron a una maestra Padres de la escuela 199 de Colón denunciaron a una maestra Video: redes sociales

Cecilia, una de las madres denunciantes y responsable del niño que aparece en el video, relató en diálogo con Subrayado (Canal 10) que su hijo se niega a asistir a clases porque "le tiene miedo a la maestra".

"No es manera de tratar a un niño tan chiquito. Lo que queremos es que cambien a la docente", afirmó la mujer.

La madre aclaró que, en el caso de su hijo, no hubo agresión física, pero sí situaciones de presión y trato inapropiado. "Le dice que se ponga las pilas y, como él no se apura, lo levanta y se lo lleva a otro lado", contó en referencia al video.

"Hace días que llora y dice que la maestra es mala y que lo trata mal. Yo le creí cuando vi el video y le pregunté", sostuvo.

Según relató Cecilia, otros alumnos también habrían sido afectados por el comportamiento de la docente. "Hay muchos niños que cuentan que la maestra los trata mal, que los cincha, que los pone en penitencia todo el día", dijo.

En particular, la mujer mencionó la utilización de castigos que generan temor entre los niños.

"Ellos le tienen terror a la famosa silla en el pasillo", indicó, en referencia a un supuesto método disciplinario adoptado por la docente.

Inicialmente, los padres presentaron una denuncia ante la seccional policial, donde les recomendaron canalizar el caso a través de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).

Ante esto, decidieron plantear la situación a la dirección del centro educativo con la idea de que realicen un cambio de docente.

"Nos dijeron que se está investigando, que la maestra iba a ir a evaluación y que nos quedáramos tranquilos de que no iba a estar sola con los niños en la clase. Nosotros lo que queremos es que cambien a la docente", cerró Cecilia.