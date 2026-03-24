¿Qué es el crimen organizado?

¿Un grupo que roba bancos es crimen organizado? No. ¿Una guerrilla? Tampoco. ¿Un grupo terrorista? Tampoco. La confusión surge porque todos usan violencia y participan en mercados ilegales, pero eso no los convierte en lo mismo. Entonces, ¿qué es exactamente?

La respuesta no es sencilla. El crimen organizado es probablemente el término más debatido de toda la criminología. Existen más de 200 definiciones en la literatura académica y ningún consenso universal. Como señalaron los expertos Reuter y Paoli, el concepto se usa tan libremente que "hasta tres hombres y un perro que venden cannabis con regularidad puede denominarse crimen organizado." Este uso impreciso no es un problema menor: si no entendemos el problema, no lo podemos solucionar.

La clave para entender al crimen organizado está en su lógica económica. Un grupo criminal organizado no es, en esencia, una banda violenta: es una empresa ilegal. Su objetivo central es controlar mercados ilegales, drogas, armas, personas, minerales, apuestas, y hacerlos funcionar de manera estable y rentable.

La violencia, lejos de ser su rasgo definitorio, es en realidad un síntoma de competencia o de fracaso. Cuando un grupo criminal domina exitosamente un mercado ilegal, tiene pocos incentivos para matar: la violencia atrae a la policía, ahuyenta clientes y desestabiliza el negocio. En su lugar, los grupos criminales exitosos prefieren dos herramientas mucho más eficaces: la extorsión, que les genera ingresos estables intimidando a comunidades y negocios; y la corrupción, que les compra protección de policías, jueces y políticos para operar con impunidad. Prueba de ello es que países como Paraguay, Panamá o Bolivia, con importantes mercados ilegales activos, no necesariamente tienen tasas de homicidio elevadas. La violencia aparece cuando ese equilibrio se rompe: cuando hay competencia entre grupos, cuando el Estado interviene, o cuando la confianza interna se quiebra.

Las características que definen al crimen organizado

Ausencia de ideología. Esta es quizás la característica más útil para distinguir al crimen organizado de otros grupos que también usan la violencia o los mercados ilegales. El crimen organizado no tiene motivaciones políticas ni religiosas. Una guerrilla negocia treguas, libera presos políticos y emite comunicados ideológicos; un cartel negocia precios, controla territorios y reinvierte ganancias. Esto no impide que grupos criminales corrompan instituciones públicas o ejerzan control sobre comunidades enteras, pero lo hacen como medio para proteger sus mercados, no como fin en sí mismo.

Continuidad en el tiempo. Un grupo criminal organizado no es una operación de una sola vez. Existe y persiste como una empresa que se reproduce a sí misma. Lo que más revela esta continuidad es la existencia de una línea de sucesión clara: cuando cae el líder, el grupo no desaparece. El Cártel de Sinaloa sobrevivió la captura de El Chapo Guzmán. El Primeiro Comando da Capital (PCC) en Brasil siguió expandiéndose mientras sus fundadores permanecían encarcelados y hoy es uno de los grupos criminales más poderosos del mundo. Esta permanencia los distingue de una banda que se forma para un robo específico, o de un movimiento guerrillero que depende de un liderazgo carismático, como el Sendero Luminoso. Además, se distinguen también en la continuidad en la actividad de los mercados que controlan. No son delincuentes ocasionales, son gestores de negocios ilegales estables.

Estructura organizativa. Los grupos criminales tienen algún grado de división de funciones, aunque esa estructura puede adoptar formas muy distintas. En un extremo están los grupos altamente jerarquizados con líderes, mandos intermedios, células operativas y códigos de conducta e iniciación. Por ejemplo, el CV en Brasil, el Clan del Golfo en Colombia, o el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en México tienen brazos armados, financieros y logísticos claramente diferenciados. En el otro extremo están redes más horizontales y flexibles, como muchos de los grupos que operan en el Cono Sur, donde la coordinación se basa en relaciones de confianza y subcontratación entre grupos pequeños. Lo que tienen en común es que ninguno depende de una sola persona para funcionar, y sus estructuras son relativamente estables.

Participación sostenida en mercados ilegales. Otra característica definitoria. El crimen organizado no comete delitos ocasionales: gestiona mercados. Controla cadenas de suministro, regula precios, resuelve disputas y excluye competidores, todo dentro de la economía ilegal. En América Latina, esto incluye el narcotráfico, el tráfico de armas, la trata de personas, la minería ilegal, el contrabando y la extorsión, y varios otros mercados. Un grupo puede operar en un solo mercado o diversificarse en varios simultáneamente, y su poder crece en la medida en que consolida su portafolio criminal.

Participación en mercados legales. El dinero ilegal es inútil si se queda en efectivo: debe lavarse. Por eso, el crimen organizado busca activamente insertarse en la economía formal, a través de negocios de construcción, transporte, gastronomía, inmobiliarias o comercio, no por interés empresarial legítimo, sino para reciclar ganancias y dar apariencia de legalidad a su patrimonio. Este proceso hace que el crimen organizado sea estructuralmente difícil de suprimir, porque está entretejido en el sistema económico cotidiano.

Infiltración selectiva del Estado. Los grupos criminales no buscan capturar el Estado ni imponer una doctrina: quieren hacer dinero. Operan contra el Estado, pero a diferencia de otros grupos armados, no aspiran a reemplazarlo. Intentan corromper instituciones públicas, pero solo aquellas que facilitan su negocio. En este sentido, la corrupción no es un efecto colateral del crimen organizado: es su principal gasto operativo.

Por qué importa la distinción

Comprender qué es el crimen organizado, y lo que no es, tiene consecuencias directas para la política pública. La región responde históricamente con estrategias diseñadas para combatir la delincuencia común. Los resultados son magros. Las prisiones latinoamericanas funcionan en promedio un 60% por encima de su capacidad y, paradójicamente, se han convertido en incubadoras de redes criminales. Los mercados ilegales están en auge, por ejemplo, la producción y consumo de cocaína no disminuyó, sino que está en récords históricos.

Combatir al crimen organizado requiere entender el problema. No se trata simplemente de grupos violentos, sino de empresas ilegales que prosperan en contextos de debilidad Estatal. El asunto es, en gran medida, conceptual. Durante años se lo ha abordado como una cuestión de violencia, cuando en realidad se trata de mercados ilegales que generan sus propios incentivos y dinámicas. Reducirlos exige comprender cómo funcionan estos mercados y qué los sostiene. De lo contrario, las políticas seguirán atacando los síntomas, sin alterar las condiciones que hacen posible su funcionamiento.