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Dólar hoy: esta es la cotización del martes 24 de marzo, según el BROU

En el histórico, la compra y la venta del dólar estadounidense bajaron respecto al lunes 23 de marzo

24 de marzo de 2026 8:00 hs
Dólar hoy

Dólar hoy

pexels

El dólar abrió este martes 24 de marzo en Uruguay con un valor de $ 39,20 la compra y $ 41,60 la venta, de acuerdo con la cotización de la pizarra del Banco República (BROU).

En el histórico, la compra del dólar estadounidense bajó $ 0,30 y la venta bajó $ 0,40 respecto al lunes 23 de marzo.

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El dólar oficial (BNA) en Argentina, en tanto, cotiza en la mañana de este martes a A$ 1.360 la compra y A$ 1.410 la venta, según el diario argentino El Cronista. El tipo de cambio se mantuvo sin variaciones.

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Así, A$ 1.000 en la vecina orilla cotizan a $ 29,17 con el tipo de cambio oficial o US$ 0,71, de acuerdo a la herramienta Cuex.

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