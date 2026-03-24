Dólar hoy: esta es la cotización del martes 24 de marzo, según el BROU

El dólar abrió este martes 24 de marzo en Uruguay con un valor de $ 39,20 la compra y $ 41,60 la venta, de acuerdo con la cotización de la pizarra del Banco República (BROU).
En el histórico, la compra del dólar estadounidense bajó $ 0,30 y la venta bajó $ 0,40 respecto al lunes 23 de marzo.
Dólar en Argentina: ¿cuánto son $ 1.000 argentinos en pesos uruguayos?
El dólar oficial (BNA) en Argentina, en tanto, cotiza en la mañana de este martes a A$ 1.360 la compra y A$ 1.410 la venta, según el diario argentino El Cronista. El tipo de cambio se mantuvo sin variaciones.
Así, A$ 1.000 en la vecina orilla cotizan a $ 29,17 con el tipo de cambio oficial o US$ 0,71, de acuerdo a la herramienta Cuex.