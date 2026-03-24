Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / NACIONAL

La primera convocatoria de Jorge Bava en Nacional para enfrentar a Cerro Largo y con un regreso confirmado; mirá el probable equipo

A 48 horas de haber asumido y con solo dos entrenamientos con el plantel, el DT definió su primera nómina de 22 futbolistas

24 de marzo de 2026 13:51 hs
Jorge Bava en Nacional

Jorge Bava en Nacional

A 48 horas de haber asumido y con solo dos entrenamientos con el plantel, el DT definió su primera nómina de 22 futbolistas para su entreno.

En la lista aparece Maximiliano Gómez, quien finalmente tuvo la reducción de la sanción de dos partidos y tras cumplir la mitad de su pena ante Defensor Sporting podrá estar a la orden y se espera que encabece el ataque.

La primera convocatoria de Jorge Bava en Nacional
La primera convocatoria de Jorge Bava en Nacional

La primera convocatoria de Jorge Bava en Nacional

Sin Mejía ni el Diente

En la lista de convocados no está Luis Mejía, quien está convocado por la selección de Panamá y se perderá el partido de este martes y el del sábado próximo ante Montevideo City Torque.

La solitaria presentación de Jorge Bava en Nacional, una debilidad de Vairo-Perchman y el efecto carambola para el cambio de DT

"Es como cuando rompés con tu novia y a los dos días la ves con otro": vice de Cerro Porteño opinó sobre la rápida llegada de Jorge Bava a Nacional tras dejar el club paraguayo

Los dos goleros a la orden de Bava serán Ignacio Suárez, quien será titular, y el juvenil Felipe Bianchi.

Otra baja de las últimas bajas es Nicolás “Diente” López, de quien ese lunes se confirmó su lesión, quien se una a los jugadores en sanidad junto a Sebastián Coates y Maximiliano Silvera.

En la lista aparecen los juveniles Federico Bais, Rodrigo Martínez y Pavel Núñez, quien tuvo su debut oficial en Primera el pasado viernes ante Defensor Sporting.

El probable equipo

El XI probable de Jorge Bava para su debut en Nacional es con Ignacio Suárez; Emiliano Ancheta, Agustín Rogel, Tomás Viera y Camilo Cándido; Lucas Rodríguez, Luciano Boggio y Nicolás Lodeiro; Tomás Verón Lupi, Gonzalo Carneiro y Maxi Gómez.

20260320 Camilo Cándido, Luciano Boggio y Gonzalo Carneiro Defensor Sporting Nacional Torneo Apertura 2026. Foto Gastón Britos-Focouy (10)
Camilo Cándido, Luciano Boggio y Gonzalo Carneiro

Camilo Cándido, Luciano Boggio y Gonzalo Carneiro

El DT tricolor dijo que en sus primeros partidos quiere un equipo “práctico” y que con el correr del tiempo irá aplicando su idea de juego, con el sistema 4-3-2-1 como su preferido.

Las más leídas

Peñarol informó que hubo un cambio de horario en uno de sus seis partidos de fase de grupos por Copa Libertadores: mirá día, hora y fechas confirmadas

La solitaria presentación de Jorge Bava en Nacional, una debilidad de Vairo-Perchman y el efecto carambola para el cambio de DT

A qué hora juegan este martes Nacional vs Cerro Largo por el Torneo Apertura con el debut de Jorge Bava y dónde verlo en vivo

Nacional informó la entidad de la lesión de Nicolás López, quien no jugará ante Cerro Largo por el Torneo Apertura

Temas

Jorge Bava Cerro Largo Gran Parque Central Nacional

Seguí leyendo

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos