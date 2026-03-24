La primera convocatoria de Jorge Bava en Nacional para enfrentar a Cerro Largo y con un regreso confirmado; mirá el probable equipo

A 48 horas de haber asumido y con solo dos entrenamientos con el plantel, el DT definió su primera nómina de 22 futbolistas para su entreno.
En la lista aparece Maximiliano Gómez, quien finalmente tuvo la reducción de la sanción de dos partidos y tras cumplir la mitad de su pena ante Defensor Sporting podrá estar a la orden y se espera que encabece el ataque.
Sin Mejía ni el Diente
En la lista de convocados no está Luis Mejía, quien está convocado por la selección de Panamá y se perderá el partido de este martes y el del sábado próximo ante Montevideo City Torque.
En la lista aparecen los juveniles Federico Bais, Rodrigo Martínez y Pavel Núñez, quien tuvo su debut oficial en Primera el pasado viernes ante Defensor Sporting.
El probable equipo
El XI probable de Jorge Bava para su debut en Nacional es con Ignacio Suárez; Emiliano Ancheta, Agustín Rogel, Tomás Viera y Camilo Cándido; Lucas Rodríguez, Luciano Boggio y Nicolás Lodeiro; Tomás Verón Lupi, Gonzalo Carneiro y Maxi Gómez.
El DT tricolor dijo que en sus primeros partidos quiere un equipo “práctico” y que con el correr del tiempo irá aplicando su idea de juego, con el sistema 4-3-2-1 como su preferido.