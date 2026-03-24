La primera convocatoria de Jorge Bava en Nacional para enfrentar a Cerro Largo y con un regreso confirmado; mirá el probable equipo

Jorge Bava dio la lista de convocados de Nacional para el partido ante Cerro Largo de este martes a las 20:30 en el Gran Parque Central, por la octava fecha del Torneo Apertura, en el que debutará como entrenador de los tricolores.

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A 48 horas de haber asumido y con solo dos entrenamientos con el plantel, el DT definió su primera nómina de 22 futbolistas para su entreno.

En la lista aparece Maximiliano Gómez , quien finalmente tuvo la reducción de la sanción de dos partidos y tras cumplir la mitad de su pena ante Defensor Sporting podrá estar a la orden y se espera que encabece el ataque.

En la lista de convocados no está Luis Mejía, quien está convocado por la selección de Panamá y se perderá el partido de este martes y el del sábado próximo ante Montevideo City Torque.

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Los dos goleros a la orden de Bava serán Ignacio Suárez, quien será titular, y el juvenil Felipe Bianchi.

Otra baja de las últimas bajas es Nicolás “Diente” López, de quien ese lunes se confirmó su lesión, quien se una a los jugadores en sanidad junto a Sebastián Coates y Maximiliano Silvera.

En la lista aparecen los juveniles Federico Bais, Rodrigo Martínez y Pavel Núñez, quien tuvo su debut oficial en Primera el pasado viernes ante Defensor Sporting.

El probable equipo

El XI probable de Jorge Bava para su debut en Nacional es con Ignacio Suárez; Emiliano Ancheta, Agustín Rogel, Tomás Viera y Camilo Cándido; Lucas Rodríguez, Luciano Boggio y Nicolás Lodeiro; Tomás Verón Lupi, Gonzalo Carneiro y Maxi Gómez.

20260320 Camilo Cándido, Luciano Boggio y Gonzalo Carneiro Defensor Sporting Nacional Torneo Apertura 2026. Foto Gastón Britos-Focouy (10) Camilo Cándido, Luciano Boggio y Gonzalo Carneiro Foto: Gastón Britos/Focouy

El DT tricolor dijo que en sus primeros partidos quiere un equipo “práctico” y que con el correr del tiempo irá aplicando su idea de juego, con el sistema 4-3-2-1 como su preferido.