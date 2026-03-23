La solitaria presentación de Jorge Bava en Nacional, una debilidad de Vairo-Perchman y el efecto carambola para el cambio de DT

La llegada de Jorge Bava como entrenador de Nacional dejó traslucir algunos detalles de la vida tricolor y el efecto carambola en el fútbol: si Bava no hubiera sido destituido el miércoles en Paraguay, Jadson Viera hoy seguía siendo el entrenador . Además, quedó al descubierto una debilidad de la gestión de Vairo-Perchman: asumió el cuarto técnico en 16 meses y la paciencia está en los niveles más bajos de tolerancia.

Acompañame en esta edición de Entre líneas y te cuento más detalles de lo que se está viviendo en la interna tricolor.

El entrenador Jorge Bava se presentó solo este lunes de mañana en la sala de conferencia de prensa del Gran Parque Central como nuevo director técnico del plantel principal de Nacional .

Llegó solo , sin dirigentes a su lado, ni secretario deportivo ni otra referencia del club, y tras una exposición de 19 minutos frente a los periodistas se retiró acompañado de sus cuatro colaboradores, con los que compartirá el cuerpo técnico.

El abrazo de Jorge Bava y Nicolás López en la presentación del nuevo DT de Nacional a su plantel en Los Céspedes; mirá el video

Cuándo juega Nacional vs Cerro Largo en la fecha de entre semana y con el debut del nuevo entrenador Jorge Bava

Jorge Bava en su presentación en Nacional junto a su cuerpo técnico Jorge Bava en su presentación en Nacional junto a su cuerpo técnico Foto: Dante Fernandez / FocoUy

El nuevo director técnico reemplaza a Jadson Viera, quien fue destituido el sábado de tarde tras la derrota de Nacional frente a Defensor Sporting ( 2-1 en el Franzini el viernes de noche) y que Peñarol le sacara seis puntos de ventaja en la tabla de posiciones del Torneo Apertura.

Primer detalle de esta historia, que plantea diferencias internas: si se compara la presentación de Bava con las de los otros dos entrenadores (Viera y Pablo Peirano) que asumieron bajo la gestión de Ricardo Vairo (presidente) y Flavio Perchman (vicepresidente), se observan claramente la distintas formas elegidas por el club para darle la bienvenida al cuarto técnico de esta gestión, además de otros asuntos que traslucen la realidad tricolor.

Bava llegó a la sala de prensa, saludó con un firme "buen día", y se sentó frente a los micrófonos para responder las preguntas de los periodistas. En su momento, Peirano (7 de abril del año pasado en Los Céspedes) y Jadson (28 de octubre en el Parque) llegaron acompañados por Vairo y Perchman, y otros dirigentes asistieron a las presentaciones.

Esta vez no hubo formalidades por parte del club. No lo acompañó nadie en la mesa. Es cierto que Bava no necesita a los dirigentes porque tiene un pasado en la institución (como futbolista) que lo respalda, pero eso no quita que Nacional brindó una señal que dejó espacio para especulaciones, y en el contexto que vive por estos días no parece lo más apropiado.

Esta vez Nacional no brindó aquel mensaje de octubre pasado, de unidad, cuando llegó Jadson al club, que estuvo promovido por el discurso del presidente sobre la importancia de estar todos unidos.

En la sala estuvieron dos dirigentes, entre periodistas y camarógrafos, el secretario general, Raúl Giuria, y Sebastián Britos.

Las razones de las ausencias de Vairo y Perchman

El presidente Vairo no participó porque viajó el domingo a Europa para atender asuntos en su función como presidente de FIBA Américas, el cargo más importante para un dirigente en el básquetbol de las Américas, que en este caso lo alejó fuera del club en un momento muy delicado.

Ricardo Vairo, Flavio Perchman Ricardo Vairo, presidente de Nacional, y Flavio Perchman, vicepresidente tricolor Foto: Leonardo Carreño

Tampoco estuvo Perchman, quien maneja el fútbol desde diciembre 2024. ¿La razón? Desde Nacional explicaron que buscaron que la presentación estuviera enfocada exclusivamente en la llegada del nuevo entrenador y que no se distrajera en las razones de la salida de Jadson, en otros asuntos y, mucho menos, en situaciones polémicas.

Es real que el foco en las presentaciones de Peirano y Viera no estuvo exclusivamente en los entrenadores, y que Vairo y Perchman asumieron un rol protagónico. Ambos abrieron y cerraron las dos conferencias de prensa, pero lo que ocurrió este lunes con Nacional y el momento del club pedían otro entorno para el nuevo DT, y otro gesto político, que la institución no brindó.

Si Bava seguía en Paraguay, Jadson continuaba en Nacional

Nacional está hirviendo en un escenario incómodo. Bava es el cuarto entrenador que tiene Vairo en 16 meses.

Esto se desarrolla luego de las promesas de la campaña electoral que promovían un camino diferente al que el club venía recorriendo con los entrenadores.

Abro paréntesis: también a este proceso lo acompaña un sinceramiento incómodo de Vairo, quien ya dijo el año pasado que Bava no fue entrenador de Nacional en diciembre de 2024, porque en la campaña electoral priorizaron los votos que podía brindarles Nicolás "Diente" López, a quien confirmaron como la apuesta para su gestión de gobierno, si lo elegían. En ese momento optaron por ganar en las urnas y tomaron una mala decisión deportiva para el club.

Claramente planteó Vairo en aquella ocasión, que si hubieran pensado en el plantel de Nacional debieron contratar a Bava. En ese momento eligieron cuidar los votos. Esa mala decisión, sumada a la frenética vida de los clubes del fútbol uruguayo y de otras ligas en el mundo que tienen poca paciencia, baja tolerancia a sostener proyectos, mucha ansiedad por ganar (uno solo es campeón), que desemboca en una altísima rotación de entrenadores, también empujaron a Nacional a seguir en esta gimnasia de abrir y cerrar proyectos devorado por los primeros malos resultados.

Cierro paréntesis y voy a la cuestión de fondo: la decisión de Nacional de destituir al entrenador no fue por unanimidad de la comisión directiva, y quien lidera el proyecto deportivo (Perchman) no estaba de acuerdo.

Dos dirigentes, Perchman y Alex Saúl querían sostener a Jadson.

Entonces, ¿qué ocurrió? Vairo le soltó la mano al técnico (también a Perchman) y se terminó el ciclo del cuarto entrenador del actual gobierno. Ahora será el tiempo el que determinará cuánto repercutirá en todos los aspectos de la vida del club.

Otro elemento clave: para este cambio de rumbo en el club hubo un giro inesperado, cuando en la última semana Bava fue destituido de Cerro Porteño, quien vivía una situación similar a la de Jadson en Nacional.

Los dos fueron campeones en diciembre. Los dos empezaron mal el año. Los dos perdieron los clásicos, Cerro Porteño con Olimpia y Nacional con Peñarol. Las tablas de posiciones comprometen sus posibilidades de ganar el Torneo Apertura en Paraguay y en Uruguay.

Además, Bava fue el primer DT elegido por Perchman en diciembre 2024 (tras ganar las elecciones lo anunciaron como sucesor de Lasarte), proyecto que compró Vairo, pero no ejecutó en aquel momento por lo que ya explicó: la continuidad de Diente López era más importante que la llegada del DT.

Entonces, todo termina teniendo un efecto carambola: Bava libre, Jadson afuera.

Porque la salida de Bava de Cerro Porteño el jueves representó para Vairo y aquellos dirigentes que ya no sostenían a Viera en Nacional, una oportunidad de cambio.

Si Bava seguía en Cerro Porteño, Jadson hubiera seguido siendo este lunes entrenador de Nacional, porque, más allá de la disconformidad con el funcionamiento del equipo tricolor, el entrenador hubiera seguido porque:

tenía el respaldo de Perchman, que quería generar una estabilidad en el proyecto deportivo que eligieron apenas cinco meses atrás, y terminar con la alta rotación de técnicos;

que quería generar una estabilidad en el proyecto deportivo que eligieron apenas cinco meses atrás, y terminar con la alta rotación de técnicos; el club no tenía otro candidato para este momento, en una semana de tres partidos por el torneo local;

para este momento, en una semana de tres partidos por el torneo local; iban a cargar con el peso del cuarto entrenador en 16 meses;

del cuarto entrenador en 16 meses; ahora Bava va a dirigir un equipo que no armó y que podrá ajustar muy poco en el mercado de pases de julio-agosto.

Entonces, Nacional coloca a caminar a Bava por el mismo pretil que a la mayoría de los entrenadores que llegaron a Nacional desde 2019 a la fecha.

Porque, con el comportamiento que tuvieron hasta ahora, ¿qué seguridad tiene Bava de continuar con su proyecto si en cuatro o cinco meses no consigue poner a Nacional en el lugar que los hinchas y los dirigentes quieren (ganar, ganar, ganar, jugar bien y ser campeón)?

En la gimnasia que adoptó Nacional, ahora Vairo tendrá que comenzar a pensar en el próximo DT para setiembre u octubre, porque esa perversa rueda que anula entrenadores no parece detenerse en el fútbol actual.

Diferencias y semejanzas de las presentaciones de Pablo Peirano, Jadson Viera y Jorge Bava

Así fue la presentación de Bava este lunes:

Embed - Conferencia de prensa Jorge Bava | Club Nacional de Football

Desde que Vairo asumió como presidente de Nacional en diciembre de 2024, en 16 meses, Nacional tuvo cuatro entrenadores. Bava es el tercer DT que presentan. Los otros dos fueron Pablo Peirano (7 de abril de 2025) y Viera (28 de octubre de 2025).

La presentación de Peirano también fue un lunes de mañana, después que Martín Ligüera/Sebastián Eguren dirigieron interinamente al equipo luego que despidieron a Martín Lasarte.

En esa ocasión el anuncio lo hicieron en Los Céspedes, en una conferencia de prensa improvisada en la cancha principal del complejo deportivo albo.

Pablo Peirano en Nacional vs Cerro Largo FC Pablo Peirano en Nacional vs Cerro Largo FC Foto: Dante Fernández / FocoUy

"Es el comienzo de una nueva etapa y esperemos retomar la senda del triunfo. Seguimos con el mismo objetivo de ser campeones uruguayos y hacer una buena Copa. Confiamos en que vamos a hacer un gran trabajo entre todos", dijo Vairo a la izquierda del nuevo DT, rodeado de micrófonos y con Peirano en el medio (en un segundo plano). Perchman se paró a su derecha. Ese día hubo otros dirigentes en Los Céspedes.

Luego habló Perchman: "La reconstrucción comenzó en Medellín y siguió en Cerro Largo. Estamos convencidos que es un técnico moderno, que tiene vitalidad y buenos antecedentes en el exterior, y las dos campañas que hizo en Uruguay. Nos parecía que era uno de los indicados para comandar el club".

La presentación la abrieron Vairo y Perchman, que desarrollaron durante 3 minutos y medio, y luego Peirano respondió preguntas durante 11 minutos. La conferencia de prensa se cerró con el vicepresidente nuevamente ante los micrófonos.

Seis meses y medio después se terminó el ciclo de Peirano y Nacional le dio la bienvenida a Viera.

Esta vez fue en la sala de conferencia de prensa del Gran Parque Central, y Vairo y Perchman acompañaron al nuevo DT. El vicepresidente a la derecha y el presidente a la izquierda, igual que con Peirano.

20251028 Jadson Viera junto a Flavio Perchman y Ricardo Vairo en la presentación como técnico de Nacional Jadson Viera junto a Flavio Perchman y Ricardo Vairo en la presentación como técnico de Nacional FOTO: Leonardo Carreño/Foco.Uy

Durante cuatro minutos, luego de sortear problemas técnicos, le dieron la bienvenida Vairo y Perchaman.

El entrenador habló 15 minutos y la conferencia de prensa la cerró Vairo, quien agradeció la presencia de los dirigentes Eduardo Ache, Gastón Oromí y Antonio Palma.

"Empezamos otra etapa, con muy buena energía y esperemos que esto se vea en la final del campeonato, y más allá del resultado no me va a cambiar el concepto que tenemos para 2026", dijo Perchman.

En la presentación a Jadson lo compararon con Hugo De León.

Así fue la presentación de Jadson Viera el 28 de octubre en la sala de conferencias de prensa del Gran Parque Central:

Embed - Presentación Jadson Viera | Club Nacional de Football

Este lunes Bava llegó solo a la sala de conferencia del GPC, sin Vairo ni Perchman ni otros dirigentes en la mesa.

Luego el secretario de prensa del club invitó a los cuatro colaboradores del entrenador para tomarse una foto, todos juntos. Fin de la presentación e inicio del ciclo del nuevo técnico en medio de una solitaria presentación.