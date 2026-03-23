El abrazo de Jorge Bava y Nicolás López en la presentación del nuevo DT de Nacional a su plantel en Los Céspedes; mirá el video

El nuevo entrenador de Nacional, Jorge Bava , y el delantero y figura del equipo, Nicolás López , se dieron un abrazo este domingo en la Ciudad Deportiva Los Céspedes, donde el DT fue presentado al plantel de futbolistas en su regreso al club.

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Bava fue designado para reemplazar a Jadson Viera, quien fue cesado tras la derrota ante Defensor Sporting del pasado viernes.

Este domingo, el flamante DT fue a Los Céspedes para asumir al frente del plantel y realizar su primer entrenamiento de cara al partido de este martes.

Jorge Bava, quien fue designado DT de Nacional, en su presentación ante el plantel

Jorge Bava, quien fue designado DT de Nacional, en su presentación ante el plantel

Nacional publicó un video de Bava saludando a todos los jugadores, entre los que se ve el abrazo con Nicolás “Diente” López, el atacante que a fines de 2024 se opuso a la llegada del entrenador.

Nacional oficializó la llegada de Jorge Bava como nuevo director técnico y ya trabaja con los jugadores, mientras aguarda a sus ayudantes, quienes permenecen en Paraguay

Ricardo Vairo, presidente de Nacional, confirmó que hay acuerdo para que Jorge Bava sea el nuevo técnico, aunque sorprendió con la fecha que termina su contrato

El abrazo de Jorge Bava y Nicolás López El abrazo de Jorge Bava y Nicolás López

Como informó Referí, Bava, excapitán de Nacional como jugador, ya como técnico fue campeón uruguayo en 2023 con Liverpool, en finales contra los tricolores, y tuvo un pasaje por León de México, donde no logró trascender.

Bava fue quien descartó en México, justamente en León, a Nicolás "Diente" López, quien retornó a Nacional en el segundo semestre de 2024. La relación entre ambos quedó muy tensa.

Por más que hubo un intento de acercamiento en una reunión entre ambos en ese mes de diciembre de 2024, la misma no tuvo resultados positivos y Jorge Bava se quedó sin dirigir a los tricolores, por lo que la directiva entonces prefirió mantener a Martín Lasarte, pese a que había perdido el Campeonato Uruguayo 2024 con Peñarol.

¿Cómo está la situación entre Bava y el Diente López?

Con el paso del tiempo, Jorge Bava y el Diente López. mejoraron la relación, si bien no hubo reuniones entre ambos.

El propio entrenador habló hace algunos meses en el programa Punto Penal y dejó en claro que ya aquellas diferencias no existen.

"No hablamos más", desde lo que sucedió con Nacional, sostuvo.

Y añadió consultado acerca de si lo dirigiría en el futuro; "¿Por qué no lo voy a tener en cuenta? Los contextos van cambiando continuamente. Ya quedó saldado eso. Fue muy honesto de su parte, yo quedé muy tranquilo".