Nacional oficializó la llegada de Jorge Bava como nuevo director técnico y ya trabaja con los jugadores, mientras aguarda a sus ayudantes, quienes permenecen en Paraguay

Nacional oficializó en la tarde de este domingo la contratación de su nuevo director técnico, Jorge Bava, quien se hizo cargo del plantel en esta misma jornada en la Ciudad Deportiva Los Céspedes.

Por otra parte, el presidente Ricardo Vairo había adelantado este domingo que estaba todo arreglado con Bava y que su contrato será hasta diciembre próximo.

Ricardo Vairo, presidente de Nacional, confirmó que hay acuerdo para que Jorge Bava sea el nuevo técnico, aunque sorprendió con la fecha que termina su contrato

Así está la situación entre Jorge Bava y el Diente López, luego de que en diciembre de 2024 el técnico no pudiera firmar con Nacional a pedido del futbolista

Dentro de ese contexto, la actual comisión directiva de Nacional cesó a tres entrenadores en menos de un año.

Bava ya trabaja en Nacional y espera por su cuerpo técnico

Jorge Bava arribó a Montevideo este sábado a la noche y todo fue muy rápido en la mañana de este domingo, para llegar a un acuerdo con Nacional para que fuera su nuevo técnico.

Luego tuvo una reunión con el manager deportivo Sebastián Eguren y según informó una fuente a Referí, sobre la hora 16 fue a la Ciudad Deportiva Los Céspedes a hacerse cargo del plantel que juega ya este martes contra Cerro Largo por la octava fecha del Torneo Apertura en el Gran Parque Central. La práctica estaba prevista para la hora 16, pero a pedido de los dirigentes que aún no habían arreglado con Bava, durante la mañana se pospuso para las 17.

En el mismo, está el Diente López, quien en diciembre de 2024 no dejó que Bava se hiciera cargo del plantel de Nacional, pero con el que hoy la situación mejoró.

Ya Ricardo Vairo dijo este mismo domingo al respecto que "se van a tener que juntar, pero lo primero es Nacional y no creo que haya problemas".

Bava espera por sus compañeros de cuerpo técnico quienes aún permanecen en Paraguay luego de ser cesados de Cerro Porteño la semana que termina, y Nacional hace un esfuerzo por traerlos cuanto antes a Montevideo.

Ellos son el ayudante técnico Bruno Piano e Ignacio Turrén como preparador físico.

"¡Bienvenido a casa, Jorge!", escribieron en la cuenta de X (ex Twitter) de Nacional en la tarde de este domingo.

Y añadieron: "El club le da la bienvenida a Jorge Bava y a su cuerpo técnico, quienes asumen la conducción del primer equipo, y les desea muchos éxitos en este nuevo desafío".

Aquí se puede ver la oficialización de Nacional de Jorge Bava: