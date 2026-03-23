Nacional informó la entidad de la lesión de Nicolás López, quien no jugará ante Cerro Largo por el Torneo Apertura

Nacional informó en la tarde de este lunes el grado de lesión que tiene Nicolás "Diente" López, por lo que no podrá jugar, al menos, el encuentro de este martes a la hora 20.30 ante Cerro Largo en en Gran Parque Central por la octava fecha del Torneo Apertura.
El propio flamante técnico de los tricolores, Jorge Bava, había anunciado en la misma jornada en su presentación, que tuvo una charla con el futbolista, por las diferencias que hubo entre ellos, y además, informó que no iba a poder jugar contra los arachanes.
Cabe recordar que Bava fue el primero en la lista de técnicos que quería esta misma comisión directiva a mediados de diciembre de 2024, luego de asumir su cargo.
El entrenador fue quien descartó en México, justamente en León, a Nicolás López, que retornó a Nacional en el segundo semestre de 2024. La relación entre ambos quedó muy tensa en ese momento.
No obstante, ya Bava había dicho hace unos meses que no tendría problema en contar con él si se hiciera cargo de un equipo en el futuro.
La lesión del Diente López
El Diente López no podrá estar al menos, en el encuentro de este martes ante Cerro Largo, mientras espera la evolución de su lesión.
Nacional informó este martes que el delantero padece "un hematoma en cuádriceps derecho por un traumatismo directo".
Y añadió: "Ya comenzó su rehabilitación en la Ciudad Deportiva Los Céspedes".
Aquí se puede ver el posteo de Nacional:
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