Jorge Bava y la búsqueda de un equipo "práctico" de Nacional para su debut a 48 horas de asumir en el cargo; las pistas que dio el DT y las bajas que tiene

Llegó a Uruguay el sábado, Nacional lo anunció el domingo, fue presentado este lunes y este martes tendrá su debut como entrenador tricolor: Jorge Bava tuvo un fin de semana intenso con todo lo que implica asumir en un nuevo equipo, sumado a que dirigirá su primer partido a días de haber tomado el mando, debido a que justo coincidió con la fecha entre semana del Torneo Apertura.

A diferencia de otros entrenadores que prefieren que técnicos interinos dirijan en medio de esa transición, el exgolero quiere estar al frente de su equipo el encuentro de este martes ante Cerro Largo en el Gran Parque Central (20:30 horas), a menos de una semana de haber sido cesado en Cerro Porteño de Paraguay el jueves pasado .

Este lunes por la mañana, en su conferencia de prensa de presentación, Bava destacó que el conocimiento que tiene de Nacional y del fútbol uruguayo le permiten tomar esa decisión, a diferencia de lo que pasa cuando va a otras ligas y requiere un tiempo más de adaptación.

La presentación de Jorge Bava en Nacional: la charla con el Diente López, de quien espera "lo mejor", y el "sueño de todos" con la Copa Libertadores

El abrazo de Jorge Bava y Nicolás López en la presentación del nuevo DT de Nacional a su plantel en Los Céspedes; mirá el video

El sistema y el equipo “práctico”

“Ayer quise ganar tiempo. Me fui a Los Céspedes a conocerlos”, dijo Bava este lunes sobre su ida al complejo deportivo tricolor para presentarse ante el plantel, hablar con los jugadores, entre ellos Nicolás “Diente” López, con quien dijo que hablaron “muy bien”, luego de limar algunas asperezas que habían quedado de fines de 2024, cuando el DT sonaba para el club y el atacante no fue partidario de su llegada.

Jorge Bava, quien fue designado DT de Nacional, en su presentación ante el plantel Jorge Bava, quien fue designado DT de Nacional, en su presentación ante el plantel

Bava ya dio algunos indicios de lo que quiere en Nacional, pero aclaró que en estos primeros partidos quiere ser “práctico” y no complicar a los jugadores-

“El sistema madre, yo tengo un sistema que a mí me encanta, que es el 4-3-2-1, el famoso arbolito de Navidad. Pero una cosa es lo que me gusta, y otra cosa es lo que dispongo. Si yo voy a poner un sistema por delante de la característica de los jugadores o del momento, o lo que veo que el equipo le está rindiendo, no va a ser así. No me voy a atar a un sistema por más bonito o por más afecto que yo le tenga, por decirlo de alguna manera. Vamos a ver, para mí es secundario, para mí lo primario... Hay principios y subprincipios de juego que son innegociables, dentro de lo negociable está el sistema. Por más que obviamente me guste”, dijo.

El DT admitió que no va a tener el tiempo de trabajo suficiente para este martes ni para el próximo fin de semana.

“Por más que tenga conocimiento de los jugadores, del entorno, del rival y de más, falta tiempo”, dijo. “Sería un error de mi parte querer venir e involucrar a los jugadores con algo que de repente que yo tengo pensado y analizado y que estoy convencido que puede llegar a suceder en un futuro. Sería un error de mi parte que no lo voy a cometer. Simplemente, ser práctico, ser expeditivo, este partido y el siguiente. Y bueno, ya tendremos una semana para trabajar. Y sí, obviamente estamos pensando en el once. Para hoy a la tarde, creemos oportuno tenerlos todos a disposición para concentrar lo que estén prontos. Y tomar una decisión”.

Sin Mejía, Silvera ni el Diente López, esperan por Coates y Maxi Gómez

En su conferencia, al hablar de Nico López, Bava dijo que estaba en sanidad este domingo, tras haber salido sentido ante Defensor Sproting, por lo que se le preguntó al respecto y dijo que era muy difícil que jugara este martes.

El abrazo de Jorge Bava y Nicolás López El abrazo de Jorge Bava y Nicolás López

“Sí, estaba en sanidad”, comentó. “Creo que tenía un estudio ayer o hoy. No te quiero mentir. Estaba con un golpe con el partido con Defensor, el último, en el primer tiempo. Y bueno, quería hacer un estudio ayer u hoy. No me acuerdo exactamente. Así que para mañana seguramente no esté”.

De esa forma, el Diente se suma a las bajas que tiene Nacional.

20260313 Maximiliano Silvera y Camilo Cándido Nacional Wanderers Torneo Apertura 2025. Foto Dante Fernández Focouy (5) Maximiliano Silvera y Camilo Cándido Foto: Dante Fernández/Focouy

Maximiliano Silvera, desgarrado, no jugará este martes ni el fin de semana próximo.

Además, los tricolores no tendrán a Luis Mejía debido a que está convocado por la selección de Panamá. En su lugar volverá a atajar Ignacio Suárez.

20260208 Luis Mejía Nacional Boston River Torneo Apertura 2026. Foto Felipe Mereola-FocoUy (7) Luis Mejía Foto: Felipe Mereola/FocoUy

Los tricolores pueden tener la reaparición de Sebastián Coates, quien tuvo un avance significativo en su recuperación y podría volver a estar a la orden.

El otro jugador por el que esperan el OK es Maximiliano Gómez, quien fue suspendido por la expulsión ante Wanderers. El 9 recibió dos partidos de sanción, pero al ser su primer castigo de la temporada, se pidió que se le reduzca a la pena, por lo que se le daría un solo partido que ya cumplió ante Defensor.

20260313 Leandro Lasso expulsa a Maximiliano Gómez Nacional Wanderers Torneo Apertura 2025. Foto Dante Fernández Focouy (3) Leandro Lasso expulsa a Maximiliano Gómez Foto: Dante Fernández/Focouy

Desde Nacional explicaron a Referí que la Comisión Disciplinaria se reúne este lunes de tardecita en la que tomarán diversas decisiones correspondientes a su cargo.

“A nuestro criterio, todos los requisitos para su rehabilitación condicional están cumplidos”, señalaron desde los albos.

El probable equipo de Nacional

Teniendo en cuenta los que dijo Bava, su sistema preferido y lo que viene haciendo Nacional, más las bajas, el probable equipo de Nacional sería con Ignacio Suárez; Emiliano Ancheta, Agustín Rogel, Tomás Viera y Camilo Cándido; Mauricio Vera, Luciano Boggio, Nicolás Lodeiro o Lucas Rodríguez; Tomás Verón Luppi y Juan Cruz De los Santos; Maxi Gómez o Gonzalo Carneiro.