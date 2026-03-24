¿Puede jugar ante Nacional el zaguero Nicolás Ramos, cedido por los tricolores a Cerro Largo?

Nicolás Ramos , zaguero juvenil de Nacional que está cedido a Cerro Largo FC , tendrá una jornada especial este martes, día en el que los arachanes visitarán a los tricolores en el Gran Parque Central (20:30 horas) por la octava fecha del Torneo Apertura.

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El defensa de 1,93 metros de altura y 20 años no tuvo lugar en el plantel que armó Jadson Viera y el pasado 6 de febrero se informó su préstamo al equipo de Danielo Núñez.

Nacido en Miami, en 2024 jugó en Segunda en Rentistas cedido por los tricolores.

Luego, en 2025, estuvo cedido en el segundo semestre a Houston Dynamo 2 de Estados Unidos y en enero de este año regresó a Nacional, donde hizo la pretemporada y jugó un partido ante Deportivo Maldonado por la Copa de la Liga AUF, hasta su cesión a los arachanes.

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En Cerro Largo FC debutó en Primera división y lleva jugado seis partidos de las siete primeras fechas del Apertura, tres de ellos como titular y con todos los minutos disputados ante Defensor, Liverpool y Torque.

En la sexta fue suplente ante Central Español, y no ingresó, mientras que el pasado viernes ingresó en los 10 minutos finales para sellar el triunfo 3-1 ante Deportivo Maldonado en Melo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Nacional/status/2019860514126409993&partner=&hide_thread=false Nicolás Ramos fue cedido a préstamo a Cerro Largo hasta diciembre 2026.



¡Éxitos, Nico! pic.twitter.com/5giVzmZRaj — Nacional (@Nacional) February 6, 2026

Puede jugar ante Nacional

Cedido por los tricolores, el zaguero no tiene impedimentos para jugar este martes ante Nacional.

Habitualmente, cuando un futbolista pasa a préstamo a otro club y el cuadro dueño de su ficha sigue haciéndose cargo de su salario o la mayor parte, no juega ante su equipo.

En el caso de Ramos, “no tiene ninguna cláusula” que le impida jugar ante Nacional, según indicaron a Referí desde el equipo arachán.

De esa forma, estará a la orden de Danielo Núñez, quien decidirá si lo coloca como titular o va al banco de suplentes.