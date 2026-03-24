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¿Puede jugar ante Nacional el zaguero Nicolás Ramos, cedido por los tricolores a Cerro Largo?

El defensa de 1,93 metros de altura y 20 años no tuvo lugar en el plantel que armó Jadson Viera y está cedido en los arachanes, donde suma seis partidos

24 de marzo de 2026 12:05 hs
Nicolás Ramos en la pretemporada 2026 de Nacional

Nicolás Ramos en la pretemporada 2026 de Nacional

Nicolás Ramos, zaguero juvenil de Nacional que está cedido a Cerro Largo FC, tendrá una jornada especial este martes, día en el que los arachanes visitarán a los tricolores en el Gran Parque Central (20:30 horas) por la octava fecha del Torneo Apertura.

El defensa de 1,93 metros de altura y 20 años no tuvo lugar en el plantel que armó Jadson Viera y el pasado 6 de febrero se informó su préstamo al equipo de Danielo Núñez.

Nacido en Miami, en 2024 jugó en Segunda en Rentistas cedido por los tricolores.

Nicolás Ramos
La firma junto a Martín Ligüera

La firma junto a Martín Ligüera

Luego, en 2025, estuvo cedido en el segundo semestre a Houston Dynamo 2 de Estados Unidos y en enero de este año regresó a Nacional, donde hizo la pretemporada y jugó un partido ante Deportivo Maldonado por la Copa de la Liga AUF, hasta su cesión a los arachanes.

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En Cerro Largo FC debutó en Primera división y lleva jugado seis partidos de las siete primeras fechas del Apertura, tres de ellos como titular y con todos los minutos disputados ante Defensor, Liverpool y Torque.

En la sexta fue suplente ante Central Español, y no ingresó, mientras que el pasado viernes ingresó en los 10 minutos finales para sellar el triunfo 3-1 ante Deportivo Maldonado en Melo.

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Puede jugar ante Nacional

Cedido por los tricolores, el zaguero no tiene impedimentos para jugar este martes ante Nacional.

Habitualmente, cuando un futbolista pasa a préstamo a otro club y el cuadro dueño de su ficha sigue haciéndose cargo de su salario o la mayor parte, no juega ante su equipo.

En el caso de Ramos, “no tiene ninguna cláusula” que le impida jugar ante Nacional, según indicaron a Referí desde el equipo arachán.

De esa forma, estará a la orden de Danielo Núñez, quien decidirá si lo coloca como titular o va al banco de suplentes.

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