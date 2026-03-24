¿Puede jugar ante Nacional el zaguero Nicolás Ramos, cedido por los tricolores a Cerro Largo?
El defensa de 1,93 metros de altura y 20 años no tuvo lugar en el plantel que armó Jadson Viera y está cedido en los arachanes, donde suma seis partidos
24 de marzo de 2026 12:05 hs
Nicolás Ramos en la pretemporada 2026 de Nacional
Nicolás Ramos, zaguero juvenil de Nacional que está cedido a Cerro Largo FC, tendrá una jornada especial este martes, día en el que los arachanes visitarán a los tricolores en el Gran Parque Central (20:30 horas) por la octava fecha del Torneo Apertura.
El defensa de 1,93 metros de altura y 20 años no tuvo lugar en el plantel que armó Jadson Viera y el pasado 6 de febrero se informó su préstamo al equipo de Danielo Núñez.
Nacido en Miami, en 2024 jugó en Segunda en Rentistas cedido por los tricolores.
Luego, en 2025, estuvo cedido en el segundo semestre a Houston Dynamo 2 de Estados Unidos y en enero de este año regresó a Nacional, donde hizo la pretemporada y jugó un partido ante Deportivo Maldonado por la Copa de la Liga AUF, hasta su cesión a los arachanes.
En Cerro Largo FC debutó en Primera división y lleva jugado seis partidos de las siete primeras fechas del Apertura, tres de ellos como titular y con todos los minutos disputados ante Defensor, Liverpool y Torque.
En la sexta fue suplente ante Central Español, y no ingresó, mientras que el pasado viernes ingresó en los 10 minutos finales para sellar el triunfo 3-1 ante Deportivo Maldonado en Melo.