"Es como cuando rompés con tu novia y a los dos días la ves con otro": vice de Cerro Porteño opinó sobre la rápida llegada de Jorge Bava a Nacional tras dejar el club paraguayo

El vicepresidente de Cerro Porteño , Luis Ortega, opinó sobre la salida de Jorge Bava del club y su rápida vinculación con Nacional , con el que firmó este fin de semana y en el que debutará este martes ante Cerro Porteño en el Gran Parque Central.

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Bava fue cesado en el equipo paraguayo el pasado jueves 19 de marzo .

Al otro día, el viernes, Nacional perdió ante Defensor Sporting, lo que llevó a la salida de Jadson Viera, la que fue confirmada el sábado, día en el que el exgolero llegó a Montevideo, cuando era el nombre que sonaba con más fuerza para el cargo vacante.

Agradecemos al Profe Jorge Bava y a su Cuerpo Técnico por el trabajo, el compromiso y la dedicación demostrada desde el primer día en nuestra institución, así como por los títulos obtenidos en el Clausura y la Supercopa 2025. Les deseamos muchos éxitos y lo mejor en sus… pic.twitter.com/yI229Wuzlo

El domingo 22 de marzo los tricolores anunciaron la llegada de Bava al puesto de entrenador.

El Club Nacional de Football comunica que ha decidido culminar el ciclo del cuerpo técnico encabezado por Jadson Viera. La institución agradece la obtención del Campeonato Uruguayo 2025, con una final clásica histórica en nuestra casa, así como el profesionalismo demostrado… pic.twitter.com/Hyk2tCPJ75

Jorge Bava y la búsqueda de un equipo "práctico" de Nacional para su debut a 48 horas de asumir en el cargo; las pistas que dio el DT y las bajas que tiene

La solitaria presentación de Jorge Bava en Nacional, una debilidad de Vairo-Perchman y el efecto carambola para el cambio de DT

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Nacional/status/2035794033990111475&partner=&hide_thread=false ¡Bienvenido a casa, Jorge!



El club le da la bienvenida a Jorge Bava y a su cuerpo técnico, quienes asumen la conducción del primer equipo, y les desea muchos éxitos en este nuevo desafío. pic.twitter.com/RIFdP98AbD — Nacional (@Nacional) March 22, 2026

Ese día el flamante DT fue a Los Céspedes para conocer al plantel y ganar tiempo, como manifestó en su presentación, la que ocurrió este lunes por la mañana, día en el que entrenó al equipo por primera vez.

Y este martes, a menos de una semana de su salida de Cerro Porteño, será su debut en los tricolores, a las 20:30 horas en el Gran Parque Central frente a Cerro Largo por la octava fecha del Torneo Apertura.

Jorge Bava en su presentación en Nacional Jorge Bava en su presentación en Nacional Foto: Dante Fernandez / FocoUy

Lo que dijo el vice de Cerro Porteño sobre Bava

La salida de Bava de Cerro Porteño, y su llegada a Nacional, generó repercusiones en Paraguay, donde el vice del club azul y rojo, Luis Ortega, fue consultado por el tema.

En diálogo en el programa radial Fútbol a lo grande, el conductor le dio su opinión al directivo y le dijo que para él “ya estaba pensado” el arribo de Bava a los albos al salir del equipo guaraní.

“Probablemente sí”, dijo Ortega. “No es verdad, pero pienso igual que vos”, agregó.

Jorge Bava fue anunciado como nuevo entrenador de Cerro Porteño Jorge Bava fue anunciado como nuevo entrenador de Cerro Porteño

“Si yo hoy te digo chau y vos mañana tenés ya arreglado algo, quiere decir que probablemente tenías”, sostuvo Ortega. “Pero ya se fue”, comentó. “Hoy ya ni marca una diferencia en lo que pueda creer o no de lo que pudo haber estado ocurriendo con él”.

El periodista siguió con el tema y recordó que Bava dijo que iban a ser campeones de la Copa Libertadores, que era su “anhelo”, pero ahora jugará el torneo con Nacional.

“Todo fue muy rápido”, le comentó el conductor.

Luego, Ortega hizo una comparación: “Es como cuando rompes con tu novia y a los dos días la ves que está de novio con otro”. “Así ocurre cuando sos chiquilín en el colegio y a muchos le pasa hasta ahora”, agregó.

Jorge Bava en su presentación en Nacional Jorge Bava en su presentación en Nacional Foto: Dante Fernandez / FocoUy

Ortega reiteró que el ciclo está cerrado y respaldó al nuevo DT Jorge Achucarro.

“En el momento que tomamos la decisión, hablamos con él y se fue, cuando lo presentamos a Achucarro, ya era una etapa pasada lo que pasaba con Bava, vuelta a la página y concentrados 100% en darle el apoyo total a Achucarro”, dijo.