"Es como cuando rompés con tu novia y a los dos días la ves con otro": vice de Cerro Porteño opinó sobre la rápida llegada de Jorge Bava a Nacional tras dejar el club paraguayo
La salida de Jorge Bava de Cerro Porteño, y su llegada a Nacional, generó repercusiones en Paraguay
24 de marzo de 2026 9:35 hs
Vicepresidente de Cerro Porteño opinó sobre la rápida llegada de Jorge Bava a Nacional
El vicepresidente de Cerro Porteño, Luis Ortega, opinó sobre la salida de Jorge Bava del club y su rápida vinculación con Nacional, con el que firmó este fin de semana y en el que debutará este martes ante Cerro Porteño en el Gran Parque Central.
Bava fue cesado en el equipo paraguayo el pasado jueves 19 de marzo.
Agradecemos al Profe Jorge Bava y a su Cuerpo Técnico por el trabajo, el compromiso y la dedicación demostrada desde el primer día en nuestra institución, así como por los títulos obtenidos en el Clausura y la Supercopa 2025.
Al otro día, el viernes, Nacional perdió ante Defensor Sporting, lo que llevó a la salida de Jadson Viera, la que fue confirmada el sábado, día en el que el exgolero llegó a Montevideo, cuando era el nombre que sonaba con más fuerza para el cargo vacante.
La salida de Bava de Cerro Porteño, y su llegada a Nacional, generó repercusiones en Paraguay, donde el vice del club azul y rojo, Luis Ortega, fue consultado por el tema.
En diálogo en el programa radial Fútbol a lo grande, el conductor le dio su opinión al directivo y le dijo que para él “ya estaba pensado” el arribo de Bava a los albos al salir del equipo guaraní.
“Probablemente sí”, dijo Ortega. “No es verdad, pero pienso igual que vos”, agregó.
“Si yo hoy te digo chau y vos mañana tenés ya arreglado algo, quiere decir que probablemente tenías”, sostuvo Ortega. “Pero ya se fue”, comentó. “Hoy ya ni marca una diferencia en lo que pueda creer o no de lo que pudo haber estado ocurriendo con él”.
El periodista siguió con el tema y recordó que Bava dijo que iban a ser campeones de la Copa Libertadores, que era su “anhelo”, pero ahora jugará el torneo con Nacional.
“Todo fue muy rápido”, le comentó el conductor.
Luego, Ortega hizo una comparación: “Es como cuando rompes con tu novia y a los dos días la ves que está de novio con otro”. “Así ocurre cuando sos chiquilín en el colegio y a muchos le pasa hasta ahora”, agregó.
Ortega reiteró que el ciclo está cerrado y respaldó al nuevo DT Jorge Achucarro.
“En el momento que tomamos la decisión, hablamos con él y se fue, cuando lo presentamos a Achucarro, ya era una etapa pasada lo que pasaba con Bava, vuelta a la página y concentrados 100% en darle el apoyo total a Achucarro”, dijo.