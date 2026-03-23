"Venía todo bien, hasta que algo no salió tan bien": Orlando Petinatti volvió a Malos Pensamientos después de un percance de salud

"Esto también es medicina", dijo Orlando Petinatti al inicio de la edición de Malos Pensamientos (Azul FM) de este lunes. El conductor debió ausentarse durante algunos programas y la emisión de ediciones grabadas despertó la curiosidad de la audiencia. "Qué lindo volver al aire, qué lindo volver", expresó el conductor al comenzar el programa.

El comunicador explicó al aire que se sometió a una intervención quirúrgica planificada durante sus vacaciones, para que su recuperación no se superpusiera al normal funcionamiento del programa que lleva 36 temporadas en la radio uruguaya. Sin embargo, un contratiempo inesperado lo alejó del micrófono.

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" Venía todo bien, hasta que algo no salió tan bien ", explicó Petinatti. Según señaló, tuvo una recaída este fin de semana, debió ser internado y recibió una transfusión de sangre este domingo. "Algo que no debería salir mal salió mal dos veces. Pero por suerte la operación salió de manera correcta", se limitó a contar el conductor del programa y pidió a su audiencia que no se hicieran conjeturas sobre su salud. "Fue una tontería. De acá para adelante. No tengo nada jodido".

"Puedo redondear todo lo que me ha pasado en dos palabras: donen sangre. Donar sangre salva vidas. No se de quién es la sangre que me metieron adentro pero gracias", dijo Petinatti, quien además aprovechó el aire para agradecerle al personal que lo atendió en su centro de salud y a la audiencia que se puso en contacto con él.

El comunicador contó que recibió el alta este lunes a las 14:00 y decidió volver a la radio. Este lunes, Malos Pensamientos comenzó poco más de una hora después y Petinatti reconoció que no se encuentra al 100% pero sí a un 60%, y aclaró que no se quedaría a conducir todo el programa. "Tendría que estar en mi hogar descansando, esta es mi manera de estar en mi casa descansando. La gente no lo entiende".

"Cuando empecé el programa me di cuenta de que había hecho bien en venir. Yo me siento bien haciendo esto", aseguró el conductor.