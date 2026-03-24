BCU ordenó a seis empresas de ómnibus cesar giros postales de dinero

La Superintendencia de Servicios Financieros del Banco Central del Uruguay (BCU) ordenó a seis empresas de transporte cesar la operativa de giros postales de dinero hasta tanto regularicen su situación y obtengan la autorización correspondiente para actuar como empresas de transferencia de fondos.

Las resoluciones, adoptadas entre el 18 y el 20 de marzo de 2026, alcanzan a Cooperativa de Ómnibus Rutas del Plata S.A., Cotabu SRL, Jota Ele Viajes SRL, Berrutti y Cía. Ltda., Intertur Ltda. Y Tur-Este S.R.L. , a las que se suma el antecedente reciente de la empresa Compañía Oriental de Transporte (COT), también intimada por el regulador por la misma operativa.

En todos los casos, el organismo concluyó que las firmas realizaban de forma habitual y profesional actividades de recepción y envío de dinero, l o que las encuadra dentro de la categoría de empresas de transferencia de fondos, una actividad que requiere habilitación previa y registro ante el BCU.

El Banco Central instó a la empresa de transporte COT a cesar su actividad en giros postales de dinero

La evaluación del regulador se apoyó en elementos como el volumen de operaciones, los montos manejados y el cobro de comisiones, indicadores que evidencian el carácter sistemático de la actividad.

Como antecedente, el BCU también había instado a COT a cesar este tipo de operativa por no estar inscripta, aunque desde la empresa señalaron que el servicio no se encontraba actualmente en funcionamiento y que respondía a gestiones de administraciones anteriores.

En consecuencia, la Superintendencia dispuso el cese inmediato de los giros postales hasta tanto las empresas obtengan la autorización correspondiente, y ordenó comunicar estas decisiones al público en general.

En uno de los casos, Berrutti y Cía. Ltda. informó que ya decidió interrumpir voluntariamente la actividad tras tomar conocimiento de la observación del regulador.

Las medidas se enmarcan en un proceso de fortalecimiento de la supervisión del sistema financiero, con el objetivo de asegurar que las operaciones de transferencia de dinero se realicen bajo estándares formales de regulación, control y prevención de riesgos.