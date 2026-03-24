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Antoine Griezmann será rival clásico de Luis Suárez y Lionel Messi: el crack francés viajó a Estados Unidos para avanzar en la negociación de su traspaso a la MLS

El ex segundo capitán de la selección francesa siempre ha mostrado interés por Estados Unidos y por sus ligas deportivas profesionales, en particular la NBA

24 de marzo de 2026 10:31 hs
Griezmann y Luis Suárez en Barcelona
Griezmann y Luis Suárez en Barcelona AFP

El delantero francés del Atlético de Madrid, Antoine Griezmann, está cerca de comprometerse con el Orlando City Soccer Club, de la Major League Soccer (MLS) norteamericana, y rival clásico de Inter Miami de Luis Suárez y Lionel Messi, para un traspaso en el próximo período de pases, indicaron a la AFP dos fuentes cercanas a las negociaciones.

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Antoine Griezmann
Antoine Griezmann

Griezmann recibió la autorización del Atlético de Madrid para desplazarse a Florida, EEUU, durante el parate internacional con el fin de cerrar un acuerdo para un traspaso a mitad de año, indicó el domingo una primera fuente, confirmando las informaciones de varios medios.

El francés "tiene efectivamente autorización del club para desplazarse a Orlando en sus días libres con el fin de avanzar en las conversaciones relacionadas con su futuro", confirmó el lunes a la AFP otra fuente cercana al jugador.

Este martes, Atlético confirmó en sus redes que hay un "acuerdo con el Orlando City SC para la incorporación de Griezmann a partir de la próxima temporada". "De esta forma, el máximo goleador de la historia de nuestro club emprenderá un nuevo desafío profesional en la MLS el próximo verano tras vestir los colores rojiblancos durante 10 temporadas", agregaron.

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El campeón del mundo en 2018 lleva varias semanas negociando con el club de Florida, que posee los "discovery rights" del jugador, un mecanismo de la MLS que otorga prioridad a un equipo para un traspaso.

Atlético de Madrid había cerrado la puerta a comienzos de mes a una salida del francés en plena temporada, durante la ventana de mercado estadounidense abierta hasta el 26 de marzo.

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Antoine Griezmann de Francia se enfrentará a Messi el sábado.
Antoine Griezmann de Francia se enfrentará a Messi el sábado.

Griezmann, que celebró el sábado sus 35 años y máximo goleador histórico del Atlético (211 tantos), debería recalar este verano boreal en la MLS, a la que se le viene vinculando insistentemente desde hace varios años.

El antiguo segundo capitán de la selección francesa (137 internacionalidades, 44 goles) siempre ha mostrado interés por Estados Unidos y por sus ligas deportivas profesionales, en particular la NBA.

Aunque ya no es un titular indiscutible en el Atlético de Madrid, Griezmann ha marcado 13 goles esta temporada. El año pasado amplió su contrato con el club madrileño hasta junio de 2027.

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Griezmann y Luis Suárez
Griezmann y Luis Suárez

El atacante aspira a varios títulos con los colchoneros esta temporada: debe disputar la final de la Copa del Rey el 18 de abril contra la Real Sociedad, su primer club, justo después de los cuartos de final de la Liga de Campeones contra el FC Barcelona, donde también jugó, los días 8 y 15 de abril.

Los colchoneros ocupan la cuarta plaza del campeonato español después de 29 jornadas, a 16 puntos del líder, el FC Barcelona. El domingo perdieron 3-2 en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid.

Orlando solo ha ganado un partido, por cuatro derrotas, desde el inicio de la temporada de la MLS en febrero.

AFP

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