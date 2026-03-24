Dieta marinera: la ANP paga más de US$ 700.000 al año en alimentos para la tripulación de dragado

La Administración Nacional de Puertos (ANP) tomó la decisión de otorgar el dragado de los muelles públicos a un consorcio chino ante las permanentes roturas de las embarcaciones propias y los enfrentamientos con el sindicato. Además espera el resultado de un informe sobre el funcionamiento del dragado nacional que debería incluir costos y rendimientos. Pero algunos datos ya son conocidos, como por ejemplo lo que destina para la alimentación de la tripulación .

El directorio de la ANP resolvió la semana pasada, con el aval del Ministerio de Transporte (MTOP), avanzar con la compañía CHEC Dredging Company Limited para que se haga cargo del removido de barros y sedimentos en los muelles y las zonas intraportuarias. Para hacerlo tuvo que reactivar un contrato vigente tras una licitación que se desarrolló en noviembre de 2018, ganada por CHEC.

Conocida la noticia, el sindicato de la ANP (Suanp) emitió un comunicado el viernes en rechazo de la decisión. Señaló que las autoridades pretendían avanzar en la ejecución de un plan heredado del gobierno anterior que implicaba la privatización de gran parte del dragado nacional .

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La ANP espera ahora por un informe de una comisión, de la que también forma parte el sindicato, que debe aportar claridad sobre el funcionamiento del Área de Dragado del organismo . Las autoridades afirman que esa dependencia se queda con una parte importante de los gastos que asume el organismo y por esa razón interesa conocer a fondo su resultado. Uno de los puntos que podrá ser motivo de análisis es el monto que se destina para la alimentación de la tripulación de las dragas.

Dieta marinera

En setiembre del año pasado se realizó una licitación -actualmente vigente- para el servicio de aprovisionamiento de víveres destinados a las dragas. El llamado explicó que las solicitudes al adjudicatario se debían realizar por parte del Departamento de Flota y Dragado de ANP luego de recibir un plan de menú semanal elaborado por el cocinero de cada embarcación y refrendado por el patrón.

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Expresó que los productos a suministrar por el proveedor “deberán ser adquiridos en las principales líneas de supermercados del mercado interno, cumpliendo con determinados niveles de calidad en base a las necesidades de la tripulación”.

Aclaró que “bajo ningún concepto” se podría modificar la lista de artículos solicitados sin el visto bueno y por escrito de la jefatura del Departamento de Flota y Dragado.

El listado estuvo compuesto por 116 productos. Incluyó carne vacuna (asado especial, bife angosto o entrecot, colita de cuadril, vacío, carne picada y milanesas sin empanar), pollo entero y asado de cerdo.

Los pescados seleccionados fueron merluza azul, pescadilla de red, atún y sardinas. También hubo tres tipos de jamón, seis tipos de queso, mortadela y salame. Además se agregaron varias frutas y verduras, condimentos, helados y gelatinas. Los cocineros de las embarcaciones también añadieron nueces, papas fritas, yerba y café, entre otros artículos.

En enero de este año se adjudicó la licitación a una empresa de proveeduría marítima que se dedica al aprovisionamiento de buques en Montevideo e interior, con un gasto máximo estimado de $ 29.925.468, equivalentes a US$ 739.540 al tipo de cambio actual.

La propuesta se completó con $ 281.050 (US$ 6.945) por concepto de fletes para entregas de alimentos en puertos del interior. El plazo de entrega establecido fue de un año con un tope anual de 138 embarques.

Cada draga cuenta con una tripulación de 31 funcionarios que trabajan una semana en tres turnos de 8 horas. La oferta aceptada por el Área de Dragado fue de $ 216.851,44 (US$ 5.359) por turno y por draga.

El sindicato y el dragado nacional

La decisión de la ANP de contar con CHEC para las tareas de removido de barro y sedimento en los muelles públicos motivó una rápida respuesta sindical.

El comunicado divulgado por el Suanp expuso que “estas políticas responden a una lógica claramente neoliberal, donde el interés del mercado se coloca por encima de las necesidad del pueblo trabajador”.

Afirmó que el dragado nacional ya demostró, con hechos concretos, su eficiencia, alcanzando récords en la extracción de sedimentos mediante el uso de medios propios. Desde la visión del Suanp, esos resultados se lograron gracias a la inversión pública en infraestructura, reparaciones, en flota y en la incorporación de trabajadores.

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“Sin embargo, en los últimos años hemos sido testigos de cómo la desinversión, la burocracia y las decisiones políticas han afectado deliberadamente la operativa, generando perjuicios en la producción y el rendimiento", mencionó.

La postura es opuesta a la posición del directorio de la ANP. Además, hay un dato que contrasta con la “lógica neoliberal” llevada adelante por la pasada administración, ya que la licitación que ganó CHEC -y el posterior contrato firmado con el consorcio chino– se realizó entre 2018 y 2019, durante el anterior gobierno del Frente Amplio.

El acuerdo fue para el dragado de mantenimiento y corrección del canal de acceso al puerto de Montevideo, el antepuerto, dársenas, canales interiores y otras zonas de navegación. Esas tareas son las que se necesitan para que el acceso al puerto de Montevideo alcance una profundidad de 14 metros.

El estado de las dragas nacionales parece respaldar la decisión oficial. La semana pasada, de las tres embarcaciones propias (D-7, D-9 y D-11) solamente trabajó una, que a su vez tiene certificados de navegación vencidos y renovados de manera excepcional.

Además fue el escenario de otro inconveniente cuando la tripulación reclamó la presencia de un cocinero específico a la hora de embarcar. Eso no ocurrió y los funcionarios decidieron no navegar. El hecho fue subsanado el jueves pasado con un cambio de tripulación, cocinero incluido.

Las roturas permanente de las embarcaciones no son nuevas; el año pasado las tres dragas estuvieron en condiciones similares a las actuales.