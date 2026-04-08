El estado de una ruta nacional que tiene en jaque a productores, vecinos de varias localidades y turistas

La ruta 106 en Colonia , de intenso uso por parte de productores, otros vecinos e incluso turistas , está en muy mal estado , tras nuevas reparaciones que siguen siendo soluciones para pocos días, dado que no bien llueve con intensidad el problema se reinstala , con ocurrencia de accidentes, algunos muy graves.

Esta situación fue trasladada a El Observador por Edgardo Assandri, miembro de una subcomisión del Club de Leones de Colonia Miguelete, conformada por personas de varias localidades, quienes solicitan a autoridades nacionales y departamentales una vituminización con la calidad adecuada para garantizar un traslado sin riesgos .

Assandri, cuando planteó el tema inicialmente, afirmó que "la situación es muy grave", citando como dato que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) detectó que cada día usan esa ruta nacional unos 700 vehículos y que "en cada semana hay por lo menos un accidente importante" .

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El segmento de la ruta 106 en el que hay daños sin soluciones definitivas es el que va desde la ruta 22 hasta la ruta 12, un tramo de unos 35 kilómetros, con varias localidades de Colonia involucradas directa o indirectamente.

Así está la ruta 106

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Luis Antonio Landechea, ingeniero agrónomo y productor agrícola ganadero en la zona llamada Cerro de las Armas (a unos 10 kms de Miguelete), informó a El Observador que la realización de reparaciones que a los pocos días dejan de ser útiles "es una problemática que tiene mucho tiempo".

Se trata, dijo, de una ruta nacional bajo mantenimiento de la intendencia departamental, de las pocas rutas nacionales que siguen siendo de balastro, por lo tanto "está muy expuesta al impacto climático".

"Cuando hay reparaciones al poco tiempo vuelve a estar rota", añadió, generándose baches y los temidos "pianitos".

Además de los perjuicios para movilizar la producción, por ser una ruta sin buen basamento para el pasaje de camiones pesados, "es un problema serio para todos, por ejemplo nos preocupa mucho la gente que tiene llevar en moto a los chiquilines a la escuela, es normal para uno que la usa todos los días ver accidentes, autos que quedan con las ruedas para arriba".

Riesgo para los vecinos y los turistas

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El riesgo se potencia cuando hay varios días secos y los vehículos generan una nube de polvo que dificulta la visibilidad a quien viene atrás, dijo.

También es un problema especial, agregó, "para los turistas, uno ve en las estaciones coches con chapas argentinas y brasileñas, porque si vas a ir desde Colonia hacia el norte del país, por ejemplo, el GPS te tira ir por la 106".

Es un problema para el traslado de granos y producción ganadera como animales y leche, por ejemplo, "pero lo que más nos preocupa es la seguridad para la gente, uno por trabajo se traslada en camionetas, pero para la gente que usa moto o autos pequeños es un riesgo enorme y sobre todo para quienes no conocen bien esa ruta".

Los vecinos de la zona sostienen que a largo plazo sería incluso mucho más eficiente una inversión mayor pero definitiva que estar haciendo constantemente reparaciones de menor costo pero de muy corto impacto positivo.