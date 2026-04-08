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Bomberos rescató a cuatro personas que quedaron atrapadas tras caída de rama "de gran porte" sobre sus casas

Dos de las personas debieron ser trasladadas a centros de salud, mientras que las otras dos fueron asistidas en el lugar

8 de abril de 2026 8:29 hs
20240710 Incendio en una casa de Pocitos en Scosería y Berro. Bomberos (19).jpg
Foto: Inés Guimaraens

Una rama de gran porte cayó sobre dos viviendas en el barrio Casavalle durante la noche de este martes a raíz del ciclón extratropical que afecta a Uruguay y provocó el colapso parcial de ambas estructuras, dejando a cuatro personas atrapadas y heridas.

El hecho ocurrió pasadas las 22:30 en una casa ubicada en Eusebio Vidal 2950, en Montevideo, cuando personal de Bomberos fue alertado por la caída del árbol, en el marco de los fuertes vientos que afectan la capital.

Al llegar al lugar, los efectivos confirmaron que la rama había impactado sobre dos fincas, generando daños estructurales y atrapando a sus ocupantes. De inmediato se desplegó un operativo de rescate, en el que se logró ubicar a algunas víctimas entre los escombros de una de las viviendas y a otras personas en el segundo piso de la finca lindera.

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Debido a la complejidad del operativo y la cantidad de afectados, se solicitó apoyo de otras unidades de Bomberos, servicios de emergencia médica y personal policial.

Las cuatro personas fueron rescatadas con éxito. Como consecuencia del incidente, dos de ellas debieron ser trasladadas a centros de salud, mientras que las otras dos fueron asistidas en el lugar.

Una vez finalizadas las tareas, las viviendas fueron entregadas a sus responsables con recomendaciones de seguridad.

En el operativo trabajaron dotaciones de Bomberos de Casavalle, con apoyo de destacamentos de Maroñas y Centro-Cordón, además de equipos médicos y efectivos policiales.

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