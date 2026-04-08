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Árboles caídos, voladuras en el Centenario y destrozos en un shopping: lo que dejó el ciclón extratropical en Montevideo

En Montevideo, los efectos del fenómeno se hicieron visibles desde temprano en la noche de este martes

8 de abril de 2026 7:36 hs
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Las ráfagas de viento asociadas al ciclón extratropical comenzaron a sentirse con fuerza entre la noche de este martes y la madrugada del miércoles, afectando a Maldonado, Montevideo, Canelones, San José y Colonia, según los reportes meteorológicos.

En Montevideo, los efectos del fenómeno se hicieron visibles desde temprano en la noche. Vecinos de distintos barrios compartieron imágenes de situaciones provocadas por el temporal, que además incluye tormentas y lluvias intensas durante la madrugada.

En Buceo, en la intersección de Rivera y Solano López, un residente registró en video cómo los árboles se balanceaban de forma constante por la intensidad del viento. “¡Se vuela todo!”, se escucha decir en la grabación.

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En el Estadio Centenario, un video compartido en X por la cuenta Meteorología Estación BCP muestra cómo las ráfagas de viento hicieron volar carteles y equipos de filmación del personal del principal escenario deportivo del país.

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Por otra parte, la misma cuenta compartió el momento en el que el shopping Nuevocentro sufre afectaciones en su terraza, donde funcionan algunas islas de locales gastronómicos.

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En el Centro de la capital, el usuario Diego Ibáñez mostró las consecuencias del viento sobre el arbolado urbano. Una rama de gran tamaño cayó sobre la calle y quedó sostenida por cables, lo que generó incidentes en el tránsito.

Según relató, al menos cuatro autos impactaron contra los restos del árbol. En uno de los registros se observa el momento en que un vehículo golpea un espejo retrovisor. “Otros más”, comentó.

Embed - Diego Ibañez | TransitoUy on Instagram: "Situación de ciclón extra tropical Números de emergencias: 9 1 1 (emergencias) 2487 6877 (CECOED) Centro coordinador de emergencias En este caso intenté ser buen ciudadano e intenté evitar mayores siniestros sin ponerme en riesgo a mi claramente, lo del personal policial al final… detalles que dan para pensar. Al momento de subido este video ya se presentaron unidades en el lugar y pudieron retirar la rama. #transito #uruguay #ciclon #policía #reels"
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