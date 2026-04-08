Árboles caídos, voladuras en el Centenario y destrozos en un shopping: lo que dejó el ciclón extratropical en Montevideo

Las ráfagas de viento asociadas al ciclón extratropical comenzaron a sentirse con fuerza entre la noche de este martes y la madrugada del miércoles, afectando a Maldonado, Montevideo, Canelones, San José y Colonia , según los reportes meteorológicos.

En Montevideo, los efectos del fenómeno se hicieron visibles desde temprano en la noche . Vecinos de distintos barrios compartieron imágenes de situaciones provocadas por el temporal, que además incluye tormentas y lluvias intensas durante la madrugada .

En Buceo, en la intersección de Rivera y Solano López, un residente registró en video cómo los árboles se balanceaban de forma constante por la intensidad del viento. “¡Se vuela todo!”, se escucha decir en la grabación.

Bomberos rescató a cuatro personas que quedaron atrapadas tras caída de rama "de gran porte" sobre sus casas

Un hombre murió tras chocar contra un árbol que había caído por el temporal y ser impactado de atrás por conductor alcoholizado

En el Estadio Centenario, un video compartido en X por la cuenta Meteorología Estación BCP muestra cómo las ráfagas de viento hicieron volar carteles y equipos de filmación del personal del principal escenario deportivo del país.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Estacion_bcp/status/2041788697671000305&partner=&hide_thread=false #Montevideo #Uruguay | Video del momento en que fuertes ráfagas de viento hicieron volar carteles y diversos elementos de filmación y del staff en el Estadio Centenario, durante la noche, en el marco del intenso #ciclón extratropical que afecta la región. pic.twitter.com/pIezI9DnEk — Meteorología Estación bcp (@Estacion_bcp) April 8, 2026

Por otra parte, la misma cuenta compartió el momento en el que el shopping Nuevocentro sufre afectaciones en su terraza, donde funcionan algunas islas de locales gastronómicos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Estacion_bcp/status/2041790473103081838&partner=&hide_thread=false Momento en que se destruyen algunos objetos en Shopping Nuevo Centro en #Montevideo #Uruguay producto de Los Fuertes vientos del #ciclón extratropical que estuvieron rondando los 80 a 105 km/h en las zonas costeras pic.twitter.com/7qgcUtbPNV — Meteorología Estación bcp (@Estacion_bcp) April 8, 2026

En el Centro de la capital, el usuario Diego Ibáñez mostró las consecuencias del viento sobre el arbolado urbano. Una rama de gran tamaño cayó sobre la calle y quedó sostenida por cables, lo que generó incidentes en el tránsito.

Según relató, al menos cuatro autos impactaron contra los restos del árbol. En uno de los registros se observa el momento en que un vehículo golpea un espejo retrovisor. “Otros más”, comentó.