Ciencia ficción hasta la Luna y más recomendados de la newsletter Picnic para esta semana

Inauguro este Pícnic subiéndome a la aventura de Artemis , feliz de ser testigo de un momento histórico que nuestros padres y abuelos experimentaron de otra forma hace más de 55 años. El viaje a la Luna (sin aterrizaje) que en estos días muchos seguimos con fascinación, me hizo pensar de nuevo en la cercanía que hay entre la buena ciencia ficción y la realidad futura.

La ciencia ficción, durante décadas, no solo narró futuros posibles: los ensayó. Y seguramente lo sigue haciendo, pero la realidad la verán futuras generaciones. En 1865, Jules Verne imaginó en De la Tierra a la Luna un proyectil tripulado lanzado hacia nuestro satélite. Más de un siglo después, las misiones Apolo hicieron realidad su imaginación narrativa. Verne fue un avanzado incluso en la precisión técnica con la que describió el viaje a la luna, pero lo fantástico es el proceso: primero se sueña, luego se construye ; la ficción como laboratorio simbólico de la ingeniería.

Arthur C. Clarke (autor de 2011. Odisea del Espacio, inventor y estudioso además de escritor de ciencia ficción) describió en 1945 la posibilidad de satélites geoestacionarios para telecomunicaciones. Hoy, esa idea sostiene desde las transmisiones televisivas hasta el GPS. Clarke no sólo anticipó una tecnología: sobre todo ayudó a imaginar su necesidad .

Un libro editado de manera independiente en Maldonado fue elegido como uno de los más destacados del 2025 en la principal feria de literatura infantil del mundo

Mal de amores y un poco de patria: los recomendados de la newsletter Picnic para esta semana

Esta semana volví a ver una película buenísima: The Martian (HBO) , protagonizada por Mat Damon y dirigida por Ridley Scot, cuenta la historia de un astronauta que queda varado en el planeta rojo cuando sus compañeros deben salir disparando de una tormenta y lo dan por muerto. Lo que me hizo pensar que seguramente alguna vez el hombre llegará a pisar Marte. De hecho, ese es uno de los objetivos de la misión Artemis: establecer una base en la Luna que sirva de plataforma para futuras misiones a Marte.

Pero la relación entre ficción y realidad no es lineal ni ingenua. Ursula K. Le Guin advertía que la ciencia ficción no predice el futuro, sino que lo describe como posibilidad ética. “La función de la ciencia ficción no es predecir el futuro, sino prevenirlo”. Lo que imaginamos, entonces, no solo anticipa lo que podemos hacer, sino que interroga lo que deberíamos hacer.

Casi todo lo que hoy nos es cotidiano, incluyendo a la omnipresente inteligencia artificial, alguna vez fue escrito por alguien como una idea aparentemente loca o fue parte de una película que no parecía tener tenía ningún punto de contacto con la realidad. Alguna vez fueron objetos y aventuras imaginadas y, por eso mismo, deseadas. Tal vez el primer paso para entender y luego construir, es imaginar y desear.

Para ver

Colección luna y espacio

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De la tierra a la luna (1998-HBO) Es LA miniserie sobre la primera llegada a la luna; producida por Tom Hanks y Ron Howard, reconstruye el programa Apolo con mirada casi documental. La vi dos veces y ahora es un buen momento para verla de nuevo. Cada uno de los 12 episodios aborda un momento distinto, desde los ingenieros hasta los astronautas. Destaca por su rigor histórico y por humanizar una hazaña tecnológica monumental.

First Man (2018-HBO). Bien protagonizada por Ryan Gosling (que en estos días “volvió” al espacio en Proyecto Fin del Mundo ), sigue la vida de Neil Armstrong antes y durante la llegada a la Luna. Se centra en el costo emocional de la misión. Dirigida por Damien Chazelle. Me gustó mucho.

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Gravity (2013-HBO) Una astronauta (Sandra Bullock) queda a la deriva tras un accidente en órbita terrestre. La historia es una lucha por sobrevivir en el vacío absoluto. Dirigida por Alfonso Cuarón, es grandiosa desde lo visual y desesperante desde la emoción.

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Interstellar (2014-HBO). En un futuro donde la Tierra es inhabitable, un grupo viaja a través de un agujero de gusano. Es un peliculón que explora el tiempo, la relatividad y los vínculos. La vi dos veces y siempre descubro algo nuevo. Dirigida por Christopher Nolan, con base en teorías del físico Kip Thorne, es un peliculón, tal vez la mejor de Mathew Mcconaughey

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2001: A Space Odyssey (1968-HBO). Un clásico de la historia del cine, dirigido por Stanley Kubrick, que no podés dejar pasar. Un viaje desde los orígenes de la humanidad hasta una misión espacial guiada por una IA. Hasta la música es icónica.

The Martian (2015-HBO, Disney). Un astronauta queda varado en Marte y debe sobrevivir con su ingenio científico. Combina drama, humor, botánica y física aplicada, además de un deseo admirable por la supervivencia. Dirigida por Ridley Scott.

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Ad Astra (2019-Disney, Meli Play y Amazon Video). Un astronauta (Brad Pitt) viaja por el sistema solar en busca de su padre desaparecido. La misión se vuelve un viaje introspectivo sobre la soledad y el vínculo humano.

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Contacto . (1997-Meli Play) Una de mis favoritas de todos los tiempos, que tiene que ver con el espacio pero sobre todo con extraterrestres. Esta película protagonizada por Jodie Foster se puede ver en Meli Play.

Planazos

Cata. Hoy miércoles 8 arranca un nuevo ciclo de catas en Rústico Wine Bar junto a Rutini Wines: dos noches —miércoles 8 y 22 de abril— para probar etiquetas icónicas en un formato relajado y compartido. La propuesta combina cuatro tapas pensadas por Plantado Restaurante con cuatro vinos destacados, más un cierre dulce.

Trazos. El viernes 10 de abril se inaugura Trazos Compartidos en Casa del Autor, una muestra que cruza dibujo, palabra y memoria cotidiana. El encuentro reúne a Jaime Clara y Juan Carlos Barreto, dos maragatos con trayectorias distintas pero un mismo pulso: el dibujo como forma de mirar el mundo. Entre caricaturas, servilletas intervenidas y escenas mínimas, la exposición propone un diálogo íntimo, de tinta y silencios, alrededor de la mesa del café. A las 17:30 hs.

Medioevo. Un plan para mentes curiosas y amantes de la historia: llegan las II Jornadas de Estudios Medievales “Hacer, decir y sentir en la Antigüedad y el Medioevo”, un espacio para pensar cómo vivían, se expresaban y sentían las personas en otros tiempos. Organizadas por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación , se realizarán el 4 y 5 de mayo en modalidad híbrida (virtual y presencial). La actividad es libre y gratuita, pero requiere inscripción previa.

Gusto. Vuelve la Feria Bon Gût con una edición especial Art buffet, pensada para quienes disfrutan de probar materiales nuevos y llevarse algo hecho por uno mismo. El domingo 12 de abril, el Hotel del Prado se transforma en un gran espacio creativo; además de los emprendimientos y la gastronomía de siempre, esta vez la invitación es a jugar, experimentar y compartir. De 12 a 20 hs, con entrada libre y gratuita.

Maestro. Néstor Marconi , el maestro del bandoneón, vuelve a Montevideo para un concierto íntimo en el Museo de Arte Precolombino e Indígena . Figura clave del tango contemporáneo, Marconi ha compartido escenario con nombres como Astor Piazzolla, Horacio Salgán y Yo-Yo Ma, llevando el sonido del bandoneón a las grandes salas del mundo. Tocará el jueves 9 de abril a las 20 h.

Sinfonica. Tchaikovsky en Montevideo llega con una gira barrial de entrada libre que acerca la música clásica a distintos rincones de la ciudad, de la mano de Banda Sinfónica .

Miércoles 8 de abril, 20:00 h — Sala Lazaroff

Jueves 9 de abril, 20:00 h — Centro Cultural Florencio Sánchez

Viernes 10 de abril, 20:00 h — Urunday Universitario

Festival. Un plan para cinéfilos y para quienes tienen ganas de descubrir algo distinto: el festival de Cinemateca Uruguaya sigue hasta el 12 de abril, con una programación que invita a viajar sin moverse de la butaca. Como cada año, la grilla mezcla cine contemporáneo, rescates y joyas de distintas partes del mundo, muchas veces difíciles de ver en circuitos comerciales. Incluye 200 títulos, por lo cual t e recomiendo esta nota de Emanuel Bremermann, con las 20 películas que él eligió ver .

Zitarrosa. Para homenajear los 90 que hubiera cumplido Alfredo Zitarrosa este año, hay varias actividades, entre las cuales se destaca el concierto que se realizará el viernes 10. Actuarán unos 30 artistas nacionales con entrada libre y gratuita, desde las 19:30 en la Plaza Fabini, sobre la avenida 18 de julio y frente a la Sala Zitarrosa, Incluye al cuarteto de guitarras liderado por Julio Cobelli, junto a Leonardo Delgado, Enzo Fernández y Diego Oyhantcabal.

En vivo. Tremendo plan ver El retorno del Jedi en el auditorio del Sodre, con música en vivo interpretada por la Orquesta Sinfónica del Sodre. Aviso con tiempo para que saques la entrada, porque seguro se agotan. Bajo la dirección de Ezequiel Silberstein se interpreta la música mientras la película se proyecta en pantalla gigante. Las funciones del 16, 17 y 18 de abril serán subtituladas, y la del 19 doblada al castellano.

Antígona. Ya se puede ver en el Teatro Solís el primer estreno del año de la Comedia Nacional. Antígona, dirigida por español Miguel de Arco, va hasta el 26 de abril y tengo planeado ir a verla. Acá te recomiendo una entrevista con De Arco , en la que deja en claro que el pasado clásico está muy presente.

Escritura. El Círculo de Bellas Artes inaugura su Taller Literario online, coordinado por Vanessa Gamarra. La propuesta invita a leer, escribir y encontrar una voz propia a lo largo de 12 encuentros virtuales. Empieza el 14 de abril, los martes de 18:00 a 19:30 hs. Más datos acá.

Desconectar para conectar

La “sabiduría popular” insiste en repetir que el año empieza después de Semana Santa, pero para mí es como que ya se fue medio año! Hay días que me siento cansada sin explicación aparente, tuve ya dos contracturas fuertes y me está costando concentrarme para leer libros largos. Diagnóstico: estoy “pasada”, algo que no me cuesta mucho pero que, a diferencia de lo que pasaba en mi juventud, ahora sé cómo controlar. Te comparto mis recreos para intentar volver al centro, ese objetivo al que siempre apuntamos y casi nunca llegamos.

Relajación muscular profunda para conciliar el sueño o descansar sin dormir. Está en inglés pero seguro hay versiones similares en español. Me lleva pocos minutos y retomo el día renovada.

Escuchar música clásica o las campanas tibetanas . Te deja en éxtasis.

Empezar un libro de cuentos cortos o un libro corto, para luego volver a una novela más larga. Ahora estoy leyendo La vida es breve, etcétera, de la italiana Verónica Raimo.