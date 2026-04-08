BPS: mayor cantidad de jubilaciones y aumento de la asistencia financiera recibida del Estado en 2025

El Banco de Previsión Social (BPS) cerró el 2025 con un resultado negativo de US$ 227 millones . La pérdida fue mayor que en 2024 por el incremento en la cantidad de jubilaciones abonadas. La asistencia financiera que otorgó el Estado también aumentó durante el año pasado .

Los estados financieros del BPS de 2025, auditados por la consultora Crowe , mostraron que el organismo tuvo un resultado negativo neto de $ 8.874,5 millones (equivalentes a US$ 227 millones) y dejó atrás el saldo positivo que se había registrado un año atrás.

Los ingresos operativos fueron por $ 353.223,4 millones con un incremento interanual de 6%. A su vez, los egresos llegaron a $ 352.006,9 millones con una suba 8,5%.

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El organismo redujo el monto de créditos incobrables en el que se incluyen los de recaudación, cobros indebidos y préstamos otorgados . La cifra en 2024 había sido de $ 3.705,1 millones que pasó a $ 2.915,5 millones, con una disminución anual de 21%.

A su vez, los gastos de administración fueron por $ 10.831,5 millones, con una variación mínima (+2,5%). Allí se agrupan los gastos de retribuciones personales, servicios contratados, materiales y suministros y amortizaciones.

Jubilaciones

El BPS abonó por concepto de prestaciones $ 301.993,5 millones (US$ 7.735 millones) durante el año pasado, con un aumento de 7,4%. Las partidas más relevantes dentro de ese rubro son las jubilaciones, pensiones de sobrevivencia, pensiones de vejez e invalidez y subsidios transitorios. La suba más notoria se observó en las jubilaciones que pasaron de $ 206.674,5 millones en 2024 a $ 223.656,1 millones en 2025 (+8,2%).

fotos jubilados

Un documento complementario del BPS señaló que se produjo en el año un mayor acceso a la seguridad social. Eso se tradujo en que el organismo otorgó 6.723 jubilaciones más que en 2024.

El texto expuso que el aumento en la cantidad de personas jubiladas (por la aceleración de trámites y el saneamiento de atrasos históricos), junto con el pago de beneficios esenciales de terceros explica en gran parte el resultado financiero (negativo) en 2025.

Asistencia financiera

Durante el año pasado, el BPS recibió asistencia financiera de Rentas Generales por $ 19.395,2 millones, equivalentes a US$ 497 millones, con un crecimiento de 123,4% respecto a 2024.

Los estados financieros indicaron que la variación del monto recibido se explicó principalmente por el incremento de los egresos en relación con los ingresos. Añadió que también respondió, en parte, a una mayor necesidad de financiamiento para cubrir prestaciones del Mides de las que no se recibieron las transferencias correspondientes.

El BPS complementó que el incremento del aporte de Rentas Generales se justificó, además de los beneficios al Mides y por el aumento de personas jubiladas (tras la regularización de atrasos históricos) y de prestaciones familiares, de salud y destinadas a trabajadores activos.

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La asistencia financiera está prevista en la Constitución que establece que el Estado debe asegurar las prestaciones que brinda el BPS a través de aportes de fondos recibidos de Rentas Generales.

En 2024 se había verificado una reducción importante de la asistencia estatal al organismo por el aumento de la recaudación por contribuciones especiales, incremento de la recaudación afectada a través de la ley 20.130 (reforma de la seguridad social) y las primeras transferencias recibidas del fideicomiso creado por la ley 19.590 (cincuentones).