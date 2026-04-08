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Más de 110 mil clientes de UTE se encuentran sin energía eléctrica por ciclón extratropical en Uruguay

De acuerdo al último reporte del Estado de Calidad del Servicio Eléctrico, 110.228 usuarios de UTE quedaron sin suministro

8 de abril de 2026 7:48 hs
utetemporal

Más de 110 mil clientes de UTE se vieron afectados por cortes de energía eléctrica como consecuencia del ciclón extratropical que impactó en el sur y este del país, según datos oficiales del ente estatal.

De acuerdo al último reporte del Estado de Calidad del Servicio Eléctrico, actualizado a las 07:35 horas, 110.228 usuarios quedaron sin suministro, lo que representa el 6,39% del total de clientes a nivel nacional .

Las zonas más afectadas se concentraron en el este del país. Rocha encabezó el listado, con 19.602 clientes afectados, lo que equivale al 35,74% de su red, seguido por Maldonado, con 37.305 usuarios sin servicio (22,57%), y Canelones, con 41.274 afectados (14,62%) .

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En Montevideo, en tanto, se registraron 4.940 clientes afectados, una cifra que a esta hora es menor en términos relativos (0,80%), aunque con un alto número de incidencias reportadas en distintos puntos de la capital .

También se registraron interrupciones en Lavalleja (12,61%), Florida (2,83%) y Treinta y Tres (3,97%), mientras que otros departamentos presentaron afectaciones menores o nulas .

ECSE (Estado de Calidad del Servicio Electrico) (1)

En paralelo, UTE informó a través de sus canales oficiales que desplegó operativos para atender las fallas provocadas por los fuertes vientos, priorizando las zonas más comprometidas y trabajando en la reposición progresiva del servicio.

El ente indicó que la situación continúa bajo monitoreo, en un contexto de vientos intensos y persistentes que complican las tareas en territorio y pueden generar nuevas interrupciones.

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