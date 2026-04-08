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Un hombre murió tras chocar contra un árbol que había caído por el temporal y ser impactado de atrás por conductor alcoholizado

Al segundo conductor se le realizó la prueba de espirometría, que arrojó resultado positivo, por lo que será citado a declarar este miércoles

8 de abril de 2026 8:41 hs
fatallmaldonado
X - Marcelo Umpiérrez

Un hombre de 51 años murió en la madrugada de este miércoles tras chocar contra un árbol que fue derribado por el temporal en Aparicio Saravia y San Pablo, en el departamento de Maldonado, y luego ser impactado de atrás por otro vehículo cuyo conductor circulaba alcoholizado, informó la Jefatura de Policía del departamento fernandino en un comunicado.

El hecho fue reportado sobre las 02:25 por personal del Grupo de Respuesta Táctica (GRT). Según la información primaria, una camioneta conducida por la víctima impactó contra un árbol que se encontraba obstruyendo la vía pública de lado a lado.

Como consecuencia del choque, el conductor fue asistido por personal médico en el lugar, donde se constató su fallecimiento.

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En tanto, un segundo vehículo, otra camioneta conducida por un hombre de 44 años, colisionó desde atrás contra el primer rodado. El conductor fue asistido en el lugar y diagnosticado como “consciente, alta en el lugar”.

A este último se le realizó espirometría, que arrojó resultado positivo, por lo que fue derivado a una seccional policial para los trámites correspondientes.

En el operativo trabajaron efectivos policiales, Bomberos, personal de la Intendencia de Maldonado, Policía Científica y autoridades de la zona, incluyendo la jefatura correspondiente.

La Fiscalía de 3° Turno fue enterada del hecho y dispuso las actuaciones de rigor, así como la citación del conductor de 44 años para declarar en la jornada de este miércoles.

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