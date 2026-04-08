Miguel Merentiel salió con una molestia en Boca Juniors y es duda para enfrentar a Independiente

Boca Juniors venció a Universidad Católica en el debut de la Copa Libertadores, pero tuvo su parte negativa el triunfo ya que el uruguayo Miguel Merentiel fue reemplazado en el segundo tiempo por una molestia en el pubis y está en duda para el próximo encuentro ante Independiente de Avellaneda por el Torneo Apertura argentino.

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Boca volverá esta tarde de Santiago de Chile con tres puntos valiosos que le permiten arrancar con el pie derecho la Copa Libertadores pero también con la alarma encendida por Merentiel, quien es titular fijo en el equipo de Úbeda, y que puede perderse una seguidilla de partidos importantes en el semestre con el xeneize.

Leandro Paredes Miguel Merentiel y Leandro Paredes en el gol de Boca Juniors Pasada la media hora del complemento, después de haberse movido por todo el frente de ataque, el delantero uruguayo fue reemplazado por Ander Herrera. La modificación de Claudio Úbeda no fue solamente para darle equilibrio al equipo, cuidar la ventaja y manejar los hilos del partido con la pelota en los pies, sino para cuidar un físico al límite.

Miguel Merentiel encendió las alarmas y será evaluado "Miguel ya estaba en el entretiempo con un dolor en el pubis y por eso fue el primer cambio", explicó Úbeda en la conferencia de prensa posterior. Boca recibe a Independiente de Avellaneda este fin de semana, el martes 14 de abril hará de local ante Barcelona de Ecuador y el domingo 19 visitará a River Plate en el Superclásico en el Monumental.