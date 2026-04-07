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La lista de 50 de Peñarol para la Copa Libertadores 2026: mirá la nómina, los dorsales y todos los juveniles incluidos

Peñarol dio este martes la lista de 50 jugadores inscriptos para la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026

7 de abril de 2026 12:44 hs
Facundo Batista y Matías Arezo

Facundo Batista y Matías Arezo

Foto: Dante Fernández/Focouy

Peñarol dio a conocer este martes la lista de buena fe de 50 jugadores para afrontar la Copa Libertadores 2026 donde este jueves, a la hora 23.00, debutará contra Independiente Santa Fe en El Campín de Bogotá.

Pero desde la pandemia de covid, en 2020, las listas de los equipos pueden tener un máximo de 50 jugadores y Peñarol siempre le da cabida a varios de sus juveniles más allá de que después no los utilice en el máximo certamen continental.

Jugador Posición
1- Sebastián Britos Golero
2- Franco Escobar Lateral
3- Mauricio Lemos Zaguero
4- Emanuel Gularte Zaguero
5- Eric Remedi Volante
6- Lucas Ferreira Zaguero
7- Javier Cabrera Extremo
8- Nicolás Fernández Volante
9- Facundo Batista Centrodelantero
10- Leonardo Fernández Volante
11- Abel Hernández Centrodelantero
12- Paulo Da Costa Golero
13- Eduardo Darias Extremo/Volante
14- Kevin Rodríguez Lateral
15- Maximiliano Olivera Lateral/Zaguero
16- Tomás Olase Volante
18- Germán Barbas Volante
19- Matías Arezo Centrodelantero
20- Julio Daguer Volante
21- Jesús Trindade Volante
22- Facundo Álvez Zaguero
23- Gastón Togni Extremo
24- Rodrigo Álvez Zaguero
25- Matías González Lateral/Zaguero
26- Andrés Madruga Zaguero
27- Lucas Hernández Lateral
28- Ignacio Alegre Lateral
29- Washington Aguerre Golero
30- Stiven Muhlethaler Extremo
31- Leandro Díaz Golero
32- Leandro Umpiérrez Volante
34- Nahuel Herrera Zaguero
35- Mateo Ureta Volante
36- Brian Barboza Zaguero
37- Tiago Martinelli Extremo
38- Renzo Cupla Extremo
39- Francisco Fernández Centrodelantero
40- Brandon Álvarez Extremo
41- Tiago Glattli Golero
42- Lautaro Larrosa Lateral/Extremo
43- Tiago Luthar Zaguero
44- Estevan Pereyra Extremo
47- Tiago Píriz Delantero
48- Carlos Zambrano Volante
49- Tomás Gemelli Delantero
55- Lorenzo Couture Volante
77- Luis Angulo Extremo
80- Franco González Volante
93- Diego Laxalt Volante

La nómina incluye a Javier Cabrera, operado de ligamentos de rodilla en octubre del año pasado y cuya reincorporación al equipo se espera para el segundo semestre del año, Naguel Herrera, operado en el hombro semanas atrás y Tomás Olase, otro que pasó por cirugía de rodilla el año pasado y que todavía no ha estado a la orden en Primera esta temporada, a diferencia de Germán Barbas.

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Varios de los juveniles se foguearon este año en la Copa de la Liga AUF: el golero Leandro Díaz, Ignacio Alegre, quien llegó a jugar un amistoso de pretemporada contra Independiente como titular, los defensores Facundo y Rodrigo Álvez e Ignacio Barboza, Tiago Martinelli, Renzo Cupla, Francisco Fernández y Estevan Pereyra.

También está Tiago Píriz quien llegó procedente de Albion a las formativas y el colombiano juvenil Carlos Zambrano, un volante central.

Hay otros juveniles que ya debutaron oficialmente la temporada pasada como Lorenzo Couture o Julio Daguer.

Este martes viajó como tercer golero Paulo Da Costa ya que Washington Aguerre está suspendido.

Lo peculiar es que nadie usa la número 17, dorsal con el que se identificó por varios años un crack como Marcelo Zalayeta. El número más alto utilizado (se puede usar hasta el 99) es Diego Laxalt, que porta la 93.

Laxalt no viajó para el debut porque se recupera de una lesión muscular, al igual que Brandon Álvarez, Emanuel Gularte y Lucas Hernández.

Se recuperaron y pudieron viajar al estreno copero Eduardo Darias y Leandro Umpiérrez.

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