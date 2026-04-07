La lista de 50 de Peñarol para la Copa Libertadores 2026: mirá la nómina, los dorsales y todos los juveniles incluidos

Peñarol dio a conocer este martes la lista de buena fe de 50 jugadores para afrontar la Copa Libertadores 2026 donde este jueves, a la hora 23.00, debutará contra Independiente Santa Fe en El Campín de Bogotá.

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El plantel aurinegro viajó en la mañana de este martes con un plantel de 23 futbolistas .

Pero desde la pandemia de covid, en 2020, las listas de los equipos pueden tener un máximo de 50 jugadores y Peñarol siempre le da cabida a varios de sus juveniles más allá de que después no los utilice en el máximo certamen continental.

La nómina incluye a Javier Cabrera, operado de ligamentos de rodilla en octubre del año pasado y cuya reincorporación al equipo se espera para el segundo semestre del año, Naguel Herrera, operado en el hombro semanas atrás y Tomás Olase, otro que pasó por cirugía de rodilla el año pasado y que todavía no ha estado a la orden en Primera esta temporada, a diferencia de Germán Barbas.

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Varios de los juveniles se foguearon este año en la Copa de la Liga AUF: el golero Leandro Díaz, Ignacio Alegre, quien llegó a jugar un amistoso de pretemporada contra Independiente como titular, los defensores Facundo y Rodrigo Álvez e Ignacio Barboza, Tiago Martinelli, Renzo Cupla, Francisco Fernández y Estevan Pereyra.

También está Tiago Píriz quien llegó procedente de Albion a las formativas y el colombiano juvenil Carlos Zambrano, un volante central.

Hay otros juveniles que ya debutaron oficialmente la temporada pasada como Lorenzo Couture o Julio Daguer.

Este martes viajó como tercer golero Paulo Da Costa ya que Washington Aguerre está suspendido.

Lo peculiar es que nadie usa la número 17, dorsal con el que se identificó por varios años un crack como Marcelo Zalayeta. El número más alto utilizado (se puede usar hasta el 99) es Diego Laxalt, que porta la 93.

Laxalt no viajó para el debut porque se recupera de una lesión muscular, al igual que Brandon Álvarez, Emanuel Gularte y Lucas Hernández.

Se recuperaron y pudieron viajar al estreno copero Eduardo Darias y Leandro Umpiérrez.